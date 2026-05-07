« Le Real Madrid change de cap : des mesures très strictes après une bagarre à l'entraînement »

La bagarre qui a éclaté lors d’une séance d’entraînement du Real Madrid entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni aura de lourdes conséquences, selon Fabrizio Romano. Cet incident relance avec force le nom de José Mourinho à Madrid. L’actuel entraîneur du Benfica pourrait être appelé à renforcer la discipline dans la capitale espagnole, qui a d’ailleurs déjà annoncé des mesures disciplinaires à l’encontre des deux protagonistes.

Mercredi, les deux milieux de terrain en étaient déjà venus aux mains lors de la séance. La situation a dégénéré jeudi à Valdebebas : une nouvelle altercation a éclaté, et Valverde, touché par un coup de Tchouaméni, a dû être transporté à l’hôpital.

Selon RMC Sport, Valverde a même brièvement perdu connaissance et s’est blessé à la tête. Pour Fabrizio Romano, la situation est d’autant plus préoccupante que le conflit n’a pas été résolu immédiatement : « Normalement, ce genre de choses se règle le jour même, mais cela n’a pas été le cas. »

Le président Florentino Pérez est personnellement intervenu, a déjà échangé avec les deux joueurs et, comme l’a confirmé le club jeudi sur ses canaux officiels, travaille à des sanctions disciplinaires pour éviter toute nouvelle escalade.

« Le Real Madrid annonce qu’à la suite des événements de ce matin, le club a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de nos joueurs Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni », peut-on lire. « Le club communiquera l’issue de ces deux affaires en temps voulu, dès que les procédures internes auront été menées à bien. »

Selon Romano, cet incident n’est pas isolé. Plus tôt dans la saison, Antonio Rüdiger et Álvaro Carreras s’étaient déjà violemment affrontés sur la pelouse d’entraînement. Si le conflit avait alors été aplani, la direction demeure néanmoins très préoccupée par l’ambiance au sein du groupe.

C’est précisément pourquoi Mourinho demeure un candidat sérieux pour prendre les commandes du Real Madrid l’été prochain. « La discipline est trop importante. C’est pourquoi Mourinho reste le favori », analyse Romano. L’entraîneur portugais se montrerait toujours partant pour un retour au Santiago Bernabéu.

Romano souligne que, sur ce plan, Carlo Ancelotti a longtemps été précieux pour le Real Madrid : l’Italien a toujours su régler les conflits en interne et préserver l’unité d’un effectif de stars.

Les problèmes d’effectif du Real Madrid s’aggravent à l’approche du Clásico face au FC Barcelone, dimanche. Selon Romano, Valverde devrait déclarer forfait pour ce rendez-vous en raison de la blessure contractée lors de l’incident avec Tchouaméni, dont le bilan médical sera clarifié dans les prochains jours.