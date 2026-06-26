Le Real Madrid annonce une grande nouvelle concernant Dani Ceballos, dont le nom est associé à l'Ajax

Le contrat de Dani Ceballos avec le Real Madrid a été résilié avec effet immédiat, a annoncé le club espagnol via ses canaux officiels. Le milieu de terrain de 29 ans est donc libre de s'engager pour un nouveau club sans indemnité de transfert.

Cette issue n’est guère surprenante : la semaine passée, Fabrizio Romano avait déjà révélé que le contrat du joueur, initialement valable jusqu’en milieu d’année 2027, serait rompu, car il ne rentrait pas dans les plans du nouvel entraîneur José Mourinho.

Le milieu de terrain est depuis longtemps pressenti pour rejoindre l’Ajax. Les Amstellodamois espèrent, grâce à cette recrue de rêve, apporter qualité, créativité et expérience au milieu de terrain de leur entraîneur, Míchel, lui aussi espagnol.

Mais le Real Betis, où il a fait ses débuts professionnels, est également sur les rangs et semble être sa destination préférée, d’autant qu’il disputera la Ligue des champions la saison prochaine.

Reste un obstacle : le salaire de plusieurs millions d’euros que percevait Ceballos au Real Madrid. Ni l’Ajax ni le Betis ne semblent en mesure de s’aligner sur de telles émoluments. Son statut de joueur libre constitue néanmoins un atout : le club acquéreur n’aura à régler que la prime à la signature et le salaire.

Arrivé en 2017 en provenance du Betis pour 16,5 millions d’euros, Ceballos a ensuite été prêté à Arsenal entre 2019 et 2021.

Sous le maillot madrilène, il a disputé 215 matchs officiels, marquant 7 buts et délivrant 16 passes décisives.