Le Real Madrid absent et Messi présent : comment Cristiano Ronaldo envisage-t-il sa cérémonie d'adieu ?

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Des rapports de presse ont révélé les coulisses de la cérémonie que le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite, a l'intention d'organiser pour mettre un terme définitif à sa carrière de footballeur dans la période à venir.

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Ronaldo fêtera ses 42 ans en février prochain, alors que plusieurs rapports affirment que la saison en cours sera la dernière de sa carrière de footballeur, surtout s'il réalise son rêve et atteint le cap des 1 000 buts.

Le journaliste saoudien Abdulaziz Al-Mriseul a révélé certaines coulisses liées à la cérémonie d'adieu de Ronaldo, affirmant qu'il envisage d'organiser un match amical entre le club d'Al-Nassr et la sélection du Portugal dans la capitale saoudienne, Riyad.

Al-Mriseul a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que la star portugaise souhaite inviter de nombreux joueurs et entraîneurs de renom à ce match, et en premier lieu son rival argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami aux États-Unis.

Alors que Messi pourrait assister à ce match, le Real Madrid n'en sera pas l'une des deux parties, bien qu'il s'agisse du club où Ronaldo a passé 9 ans, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire et avec lequel il a écrit la plus grande partie de son histoire.

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Cependant, le « missile de Madère » refuse que Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, soit une partie présente lors de ce match, en raison de sa récente crise avec lui, ce qui rend sa tenue menacée à moins que l'entraîneur actuel ne quitte son poste au cours de la période à venir.

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Une autre idée a été soumise à Ronaldo, à savoir l'organisation d'un match hommage sur les continents européen, sud-américain, nord-américain, africain et asiatique, au motif qu'il est le seul joueur à jouir d'une popularité supérieure à celle de toutes les sélections du monde.

Les invitations adressées aux coéquipiers de Ronaldo, à ses entraîneurs et aux créateurs de contenu seront réparties entre ces matchs, mais cette idée est encore à l'étude, et « Dos » semble enthousiaste à son sujet, d'autant plus qu'elle se déroulerait dans les meilleurs stades du monde.

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Il convient de rappeler que Ronaldo avait annoncé la semaine dernière sa retraite du football au niveau international, après 23 ans passés avec la sélection du Portugal, au cours desquels il a réalisé une série de grands exploits aux niveaux individuel et collectif.

Ronaldo a mis fin à son parcours international après avoir disputé 234 matchs, au cours desquels il a inscrit 146 buts, et avoir été sacré trois fois avec la sélection de son pays, notamment lors du Championnat d'Europe des nations « Euro 2016 », ainsi que deux titres en Ligue des nations de l'UEFA, en 2019 et 2025.

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Ces titres ont été les premiers remportés par la sélection du Portugal au cours de sa longue histoire, elle qui n'avait jamais remporté auparavant la moindre compétition officielle à laquelle elle avait participé avant l'ère de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo a mis un terme à sa carrière sous le maillot de la sélection de son pays après une crise qui a agité les milieux sportifs lors de la dernière trêve internationale, et qui a soulevé des interrogations sur sa relation avec son entraîneur Jorge Jesus.

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La tension a dominé la sélection du Portugal, après que Ronaldo a quitté le camp de l'équipe au Danemark sans autorisation.

Ronaldo avait déjà purgé la sanction de suspension d'une durée de 30 jours, et il a également réglé une amende financière s'élevant à 255 euros, après avoir quitté le camp de la sélection.

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La star portugaise avait auparavant manifesté sa disposition à accepter toute sanction découlant de son comportement, ce qui s'est effectivement produit, mais la crise ne s'est pas arrêtée au volet disciplinaire, car la relation entre lui et Jesus n'a pas réussi à surmonter le différend qui a éclaté entre eux.

Ronaldo s'est senti trahi en raison des déclarations explicatives faites par l'entraîneur portugais, estimant qu'elles n'ont pas respecté l'accord explicite auquel les deux parties étaient parvenues lors d'une précédente réunion, ce qui l'a poussé à clarifier sa position dans un message au ton tranchant.

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L'état de tension entre les deux parties s'est poursuivi, dans un contexte de doutes sur la présence de Ronaldo dans la prochaine liste du Portugal, qui se prépare à affronter le Danemark le 14 novembre et le pays de Galles le 17 du même mois, dans le cadre des deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

Malgré la présence du nom de Ronaldo dans la liste préliminaire de la sélection en préparation des deux matchs, la décision de prendre sa retraite a mis un point final aux spéculations sur son retour, le porteur du maillot numéro 7 étant ainsi absent de la sélection de son pays pour ce qu'il reste de sa carrière de footballeur.

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La Fédération portugaise de football, représentée par son président Pedro Proença, avait tenté d'intervenir pour contenir la crise et ramener Ronaldo dans les rangs de la sélection, mais les efforts de médiation n'ont pas réussi à rétablir la situation.