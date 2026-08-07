Des rapports de presse espagnols ont confirmé que la direction du Real Madrid a fait tout ce qui était en son pouvoir pour recruter le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, dans un transfert qui semblait bouclé avant de prendre une tout autre tournure.

L'émission « El Larguero » sur la radio espagnole « Cadena SER » a rapporté que la star espagnole, âgée de 30 ans, est désormais proche de rejoindre le Barça, dans un rebondissement surprenant qui a suscité des interrogations au sein de la Maison Blanche sur les raisons de l'échec d'un transfert que le club pensait avoir conclu.

Lors de son intervention dans l'émission, le journaliste Antón Meana a dévoilé les coulisses des négociations, déclarant : « Le Real Madrid a présenté à Rodri une offre impossible à refuser après la Coupe du monde des clubs, une offre vraiment bonne. »

Il a ajouté : « L'agent et le joueur lui-même apprécient l'éducation, la classe, le respect et la manière dont le Real Madrid a mené les négociations. Le club a été extrêmement sérieux dans sa volonté de le recruter et a mis tout en œuvre pour garantir sa venue. »

Meana a poursuivi : « Du président au directeur exécutif, tout le monde au sein du club a œuvré pour permettre à Rodri de porter le maillot du Real Madrid. Les discussions ont été très positives et se sont poursuivies au cours des deux dernières semaines, mais le joueur a finalement décidé d'opter pour une autre offre. »

Rodri a tranché sur son avenir après que son agent a révélé que le joueur avait choisi de rejoindre le Barça, préférant le club catalan à son rival, le Real Madrid, qui était le favori le plus sérieux pour s'attacher ses services tout au long des dernières semaines.

Rodri, âgé de 30 ans, était entré en négociations avec le Real Madrid pendant plusieurs semaines, après avoir exprimé en mars dernier son souhait de rejoindre le stade « Santiago Bernabéu », avant que la donne ne change de façon soudaine à la suite de l'entrée en force du Barça dans le dossier.

Selon les rapports, Rodri s'est entretenu avec l'entraîneur du Barça, Hans Flick, ainsi qu'avec le directeur sportif Deco, le duo étant parvenu à le convaincre du projet sportif du club catalan, avant que le joueur ne trouve un accord sur les conditions personnelles avec le Barça jeudi.