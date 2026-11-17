Partager Suivez GOAL sur Google

Après une seule saison de frustration à Madrid, Franco Mastantuono est revenu sur le devant de la scène, mais cette fois sous le maillot de la Fiorentina. Il déclenche une grande bataille en Italie autour de son avenir et place le Real Madrid face à une décision difficile l'été prochain.

Publicité

Le jeune Argentin a retrouvé son éclat en Italie après avoir rejoint la Fiorentina en prêt cet été, au terme d'une saison décevante avec le Real Madrid, où il a été l'un des joueurs les plus affectés par les performances globalement faibles de l'équipe.

Malgré la confiance que lui accordait l'ancien entraîneur merengue Xabi Alonso et un temps de jeu conséquent, avec 35 matchs disputés dont 17 comme titulaire, ses prestations sont restées en deçà des attentes, ce qui a accentué la pression sur ses épaules.

Ce sentiment a été amplifié par les attentes élevées qui entouraient son transfert. Son arrivée, pour plus de 60 millions d'euros taxes comprises, représentait un investissement colossal pour le Real Madrid. À seulement 18 ans, Mastantuono s'était imposé comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, mais son éclat s'est rapidement estompé sous le poids du maillot blanc.

À la Fiorentina, le jeune joueur a trouvé un environnement plus serein, où il peut développer son talent sans la pression énorme qu'il subissait à Valdebebas, ce qui se reflète clairement dans ses statistiques et son niveau de jeu, selon « Sport ».

Publicité Publicité

Mastantuono a disputé jusqu'ici 13 matchs, dont 12 comme titulaire, toutes compétitions confondues, pour 4 buts inscrits. Il a ainsi déjà dépassé son total de réalisations lors de sa première année au Real Madrid, preuve que le problème ne venait pas de son talent, mais du contexte qui l'entourait.

Related Topics

Ce regain de forme fait toutefois naître des doutes sur l'avenir du joueur. Mastantuono devrait retrouver le Real Madrid cet été, dès la fin de son prêt au club italien, mais la forte concurrence aux postes offensifs au sein du club présidé par Florentino Pérez complique à nouveau sa situation en équipe première.

C'est ce contexte que la Fiorentina espère exploiter pour conserver l'Argentin plus longtemps. Selon « La Repubblica », le club italien cherche à prolonger son prêt d'une saison supplémentaire, jusqu'à l'été 2028. Le quotidien évoque plusieurs facteurs susceptibles d'ouvrir la voie à un accord : l'importance du projet sportif, la fidélité des supporters et les bonnes relations entre les deux clubs.

Publicité

Mais la Fiorentina doit atteindre un objectif important pour concrétiser l'opération. D'après le journal italien, une qualification pour une compétition européenne est l'une des conditions essentielles pour conserver le joueur. Et la tâche ne sera pas aisée.

Après un début de saison catastrophique, l'équipe de Paolo Vanoli occupe actuellement la quinzième place de Serie A avec seulement 9 points, loin des places européennes, ce qui rend sa mission des prochains mois extrêmement difficile.

Publicité

D'autant que la concurrence pour obtenir le prêt de Mastantuono s'annonce féroce l'été prochain. Selon les informations en provenance d'Italie, des clubs comme l'AC Milan, Naples et la Roma suivent la situation de près et pourraient eux aussi se lancer dans la course à l'Argentin.

Pour l'heure, le calme règne autour de l'avenir du joueur, mais l'été prochain devrait donner lieu à une lutte acharnée entre les cadors italiens, tandis que le Real Madrid observera la situation avant de trancher : faire revenir son jeune talent pour lui offrir une seconde chance, ou le laisser une année de plus en Italie pour mûrir loin de la pression du Bernabéu ?