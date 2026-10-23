Le rapport de l'arbitre tranche le débat : Ronaldo sera-t-il privé de son but contre Al-Faisaly ?

Le rapport de l'arbitre du match entre Al-Nassr et Al-Faisaly en Saudi Pro League a tranché la polémique au sujet de la légitimité du but inscrit par la star portugaise Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes, ce vendredi, au stade de la cité sportive d'Al-Majma'ah, à l'occasion de la onzième journée de la Saudi Pro League.

Le match a été marqué par la performance étincelante de Cristiano Ronaldo, qui a inscrit le deuxième but d'Al-Nassr à la 49e minute, après avoir dévié d'une tête dans les filets un centre envoyé par son compatriote João Félix sur un coup franc.

Cependant, certains internautes des réseaux sociaux ont soulevé une polémique, estimant que le but avait été inscrit par un défenseur d'Al-Faisaly contre son camp, et non par la star portugaise.

Le journaliste saoudien Ali Al-Anzi a tranché la polémique à ce sujet via son compte personnel sur « X », affirmant que l'arbitre du match avait attribué le deuxième but à Cristiano Ronaldo dans son rapport.

L'arbitre du match a validé ce qu'avait publié le site officiel de la Saudi Pro League, qui a également attribué le but au « missile de Madère ».

Ce but revêt une importance capitale pour le capitaine d'Al-Nassr, puisqu'il s'agit du 982e de sa carrière, ce qui le place à seulement 18 buts de devenir le premier joueur à franchir la barre des 1 000 buts dans l'histoire du football.