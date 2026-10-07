Lionel Messi a fait mardi soir ses adieux à la sélection argentine avec style, mais pendant sa dernière sélection, l’attention s’est aussi portée de manière frappante sur quelqu’un d’autre. Dans un Monumental à guichets fermés, une partie du public s’en est prise à plusieurs reprises et à pleins poumons à Claudio « Chiqui » Tapia, le président de la Fédération argentine de football (AFA).

Les chants ont retenti avant, pendant et après le match amical remporté contre le Bénin (3-0) et ont atteint leur paroxysme lors du très commenté show de drones après la rencontre. Avant même le coup d’envoi, un chant argentin désormais bien connu à l’encontre de Tapia descendait déjà des tribunes. Le président a été très grossièrement insulté, avant que la chanson ne lui demande quand il comprendra enfin que personne ne veut de lui.

Le chant s’est propagé de la tribune Centenario à d’autres secteurs du stade. Le fait que des chants contre le président aient été entonnés avec une telle insistance précisément pendant la soirée d’adieux de Messi n’est pas passé inaperçu. Les médias argentins parlent donc d’un coup dur pour le dirigeant.

Le mécontentement a refait surface après le match. Après le coup de sifflet final, un vaste hommage à Messi a suivi, avec notamment des feux d’artifice, de la musique et un grand show de drones. L’objectif était d’offrir un adieu digne à la superstar de 39 ans, mais l’exécution a au contraire provoqué davantage de sifflets.

L’une des premières images formées par les drones dans le ciel ne s’est en effet pas révélée être un hommage à Messi, mais une publicité pour l’assureur Sancor Seguros. Une initiative qui est mal passée auprès des supporters argentins présents, qui attendaient justement à ce moment-là un hommage au joueur aux 208 sélections. La publicité a été accueillie par de forts sifflets, avant que de nouveaux chants contre Tapia ne retentissent.

Comme si cela ne suffisait pas, un autre extrait du show de drones a également circulé sur les réseaux sociaux. Dans une image de Messi, l’attaquant était représenté en train de frapper un ballon avec sa jambe droite. Messi est bien sûr connu pour son phénoménal pied gauche. L’erreur a été massivement tournée en dérision sur X, certains utilisateurs désignant une nouvelle fois Tapia comme le principal fautif.

La colère dirigée contre Tapia dépasse toutefois le cadre d’un seul show de drones raté. Le président de l’AFA est depuis longtemps une figure controversée du football argentin. Selon les médias argentins, les prix élevés des billets, les problèmes de revente et les faux billets autour du match contre le Bénin, entre autres, ont pu contribuer à la frustration.



