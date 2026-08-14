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Jeroen van Poppel

Traduit par

Le PSV veut faire revenir son ancienne star, mais se heurte à un problème

Mercato
PSV
Bayer Leverkusen
M. Tillman

Malik Tillman pourrait déjà quitter le Bayer Leverkusen cet été, selon Sky Sport. Le PSV aimerait beaucoup faire revenir le milieu de terrain de 24 ans, mais se heurte, selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, à un problème.

Tillman a quitté le PSV à l’été 2025 pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Le club allemand avait alors activé la clause libératoire figurant dans le contrat du milieu offensif et déboursé 35 millions d’euros.

Un an après son arrivée, un nouveau départ n’est donc pas à exclure. Leverkusen est prêt à collaborer à un transfert, mais uniquement si un montant « exceptionnel » est mis sur la table.

Le montant exact réclamé par Leverkusen pour Tillman n’est pas connu. Une chose est claire en revanche : le PSV aimerait accueillir de nouveau l’international américain à Eindhoven.

Selon l’ED, un retour chez le champion en titre n’est toutefois actuellement « pas réaliste ». Le PSV ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour payer des indemnités de transfert comprises entre 30 et 35 millions d’euros.

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Un prêt ne semble pas non plus offrir, pour le moment, une issue aux Eindhovenois. « Les Allemands sont ouverts à une vente, un prêt n’est pas encore d’actualité », écrit Elfrink au sujet de la situation de Tillman.

Tillman est sous contrat en Allemagne jusqu’à la mi-2030. Sa valeur est estimée à 30 millions d’euros, selon Transfermarkt.

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