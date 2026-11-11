« Le PSV se renseigne sur Kevin De Bruyne »

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Le PSV s’est renseigné auprès de Kevin De Bruyne. C’est ce qu’a rapporté mercredi le journaliste italien Nicolò Schira sur X. Des rumeurs circulent depuis quelque temps sur un départ anticipé du milieu de terrain belge de Naples.

Le journaliste Mounir Boualin indique également que le PSV discute avec De Bruyne et que, selon ses sources, les échanges se déroulent dans une bonne ambiance.

Le club d’Eindhoven semble pour l’instant être le plus concret dans son intérêt pour le milieu de terrain, sous contrat avec Naples jusqu’à la mi-2027. Le grand club dispose d’une option pour une saison supplémentaire.

De Bruyne pourrait quitter Naples après seulement un an et demi. Il a signé dans le club du sud de l’Italie après dix saisons couronnées de succès à Manchester City. Everton a également été associé au meneur de jeu de 35 ans.

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Le joueur expérimenté compte 36 matches sous le maillot de Naples, pour neuf buts et six passes décisives. Cette saison, De Bruyne a marqué quatre fois en Serie A. Il n’a pas encore marqué en Ligue des champions.

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En équipe nationale de Belgique, De Bruyne côtoie Mark van Bommel, qui a connu une grande réussite au PSV en tant que joueur avant d’y revenir comme entraîneur. Le milieu de terrain compte 127 sélections.

De Bruyne, annoncé dans le viseur du PSV, a affronté le club d’Eindhoven en Ligue des champions la saison dernière. Peter Bosz avait alors fait l’éloge du meneur de jeu et de sa belle qualité de frappe.

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« Je le considère comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps. Il se fera moins remarquer que Messi ou Ronaldo, mais c’est un joueur formidable. Il l’est toujours. Sa qualité de frappe et sa vision du jeu font de De Bruyne un joueur d’une valeur immense », a déclaré l’entraîneur du PSV.

De Bruyne a regretté d’avoir dû quitter Manchester City en 2025. « Honnêtement, je pense toujours pouvoir jouer à ce niveau, comme je le montre actuellement, mais je comprends que les clubs doivent prendre des décisions. »