Le PSV a subi une défaite surprise samedi après-midi sur la pelouse de l'ADO La Haye. L'équipe de Peter Bosz avait d'abord pris l'avantage grâce à Sven Mijnans, expulsé plus tard en première période après avoir reçu deux cartons jaunes. L'ADO est ensuite revenu au score, avant que le remplaçant Matej Sin ne lui offre la victoire d'une tête à la 93e minute : 2-1.

Bosz a de nouveau dû composer avec une importante vague de blessures pour établir son onze de départ. Ayoni Santos, 21 ans, a connu sa première titularisation avec le PSV sur l'aile gauche, tandis que Dennis Man, décevant, a rejoué pour la première fois depuis le 23 août. L'ADO a opté pour une défense à cinq et s'est surtout contenté de défendre jusqu'à l'expulsion.

Le PSV a pris l'initiative dès le coup d'envoi et repoussé l'ADO loin dans sa propre moitié de terrain. Les visiteurs se sont procuré quelques petites occasions par Mijnans et Man, avant de frapper à la 21e minute. Guus Til a adressé un centre puissant depuis la droite, et Mijnans a repris de volée le ballon rebondissant pour l'expédier superbement dans la lucarne : 0-1.

Malgré son retard, l'ADO ne s'est pas laissé faire et s'est aussi créé des occasions. Sur un corner, Pascal Mulder a obligé le gardien Matej Kovár à réaliser un bel arrêt réflexe, puis Jan Zamburek, servi par Kilo, a tiré juste au-dessus. Le PSV a ensuite essuyé un coup dur : après une chute sur le dos et la nuque, Til n'a pas pu continuer et a été remplacé par Mikkel Bro Hansen à la 40e minute.

Les problèmes de Bosz se sont encore aggravés peu avant la pause à cause d'un geste inutile de Mijnans. Déjà averti pour avoir tiré Matteo Waem par le maillot, le buteur a reçu un deuxième carton jaune à la 43e minute pour un tacle en retard sur Mulder. L'ADO a aussitôt senti l'occasion de revenir et Rottier a failli égaliser, mais Kovár s'y est opposé d'un arrêt réflexe, avant que le drapeau ne soit également levé pour hors-jeu.

À la pause, Bosz a remplacé Man par Ryan Flamingo, tandis que l'ADO a entamé la seconde période avec trois joueurs frais. L'équipe à domicile a résolument cherché l'égalisation et a été récompensée de ses intentions offensives à la 56e minute. Kilo a frappé fort depuis l'entrée de la surface et son tir, dévié avec une certaine réussite par le talon de Mauro Júnior, a fini dans le petit filet : 1-1.

L'ADO a visiblement repris confiance après l'égalisation et Bal a eu peu après l'occasion de donner l'avantage à son équipe. Sur une belle passe de Kilo, l'attaquant a placé sa tête au-dessus, alors que Rottier, démarqué, semblait être une meilleure option. De l'autre côté, le PSV est passé près de reprendre l'avantage lorsque le remplaçant Amir Bouhamdi a touché la barre d'une frappe lointaine au terme d'un contre rapide. À l'autre bout du terrain, Kovár a dû intervenir pour empêcher Jalen Hawkins de marquer.

Le match semblait finalement se diriger vers un nul, mais l'ADO a frappé dans les derniers instants du temps additionnel. À la suite d'un coup franc, Rottier a remis le ballon depuis la surface vers le second poteau, où le remplaçant Sin en a pleinement profité pour inscrire le but du 2-1 de la tête à la 93e minute.

L'ADO décroche ainsi sa première victoire de la saison et grimpe provisoirement à la seizième place de la VriendenLoterij Eredivisie. Le PSV manque l'occasion de prendre la tête et reste troisième. Feyenoord peut prendre quatre points d'avance sur le club d'Eindhoven en s'imposant sur la pelouse de Telstar plus tard dans la soirée.