Le PSV privé de deux joueurs vedettes face à l’ADO et aligne un joueur pour sa première titularisation

Le PSV alignera une attaque remaniée samedi après-midi face à l’ADO La Haye. L’entraîneur Peter Bosz a dévoilé sa composition pour affronter l’équipe mal classée et a notamment choisi d’offrir à Ayoni Santos sa première titularisation. Ruben van Bommel ne figure pas dans le groupe, tandis qu’Ivan Perisic débutera sur le banc.

Dans les buts, Bosz renouvelle sa confiance à Kovar. La défense sera composée de Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo et Filip Kostic, qui avaient déjà tous débuté mercredi face à Leipzig.

Au milieu de terrain, Bosz mise sur Mauro, Sano et Guus Til. Ce secteur reste donc inchangé par rapport au match de Ligue des champions de mercredi, perdu 1-0 par le PSV face à Leipzig.

En attaque, en revanche, plusieurs changements sont à noter du côté du club d’Eindhoven : Dennis Man et Ayoni Santos seront titulaires, tandis que Sven Mijnans conserve sa place dans le onze de départ. Le choix de Santos retient particulièrement l’attention.

L’attaquant connaîtra en effet sa première titularisation avec le PSV face à l’ADO La Haye. Van Bommel est le grand absent côté PSV. L’attaquant vedette ne figure même pas dans le groupe retenu par Bosz. Ivan Perisic, titulaire mercredi, devra cette fois se contenter d’une place sur le banc. Bosz procède ainsi à deux changements par rapport à la défaite face à Leipzig.

Prochains matchs HAA Eredivisie 10:30 PSV

Composition de l’ADO La Haye : pas encore connue.

Composition du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Sano, Mauro, Til ; Man, Mijnans, Santos.