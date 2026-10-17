Le PSV alignera une attaque remaniée samedi après-midi face à l’ADO La Haye. L’entraîneur Peter Bosz a dévoilé sa composition pour ce duel contre une équipe de bas de tableau et offre notamment une première titularisation à Ayoni Santos. Ruben van Bommel est même totalement absent du groupe.

Dans les buts, Matej Kovar conserve la confiance de Bosz. La défense sera composée de Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo et Filip Kostic, qui avaient déjà tous débuté ensemble mercredi contre Leipzig.

Au milieu de terrain, Bosz a choisi Mauro, Sano et Guus Til. Ce secteur reste donc inchangé par rapport au match de Ligue des champions perdu 1-0 mercredi par le PSV face à Leipzig.

En attaque, en revanche, les changements sont nombreux pour le club d’Eindhoven. Dennis Man et Ayoni Santos seront titulaires, tandis que Sven Mijnans conserve lui aussi sa place dans le onze de départ. Le choix de Santos retient particulièrement l’attention.

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L’attaquant connaîtra en effet sa première titularisation avec le PSV face à l’ADO La Haye. Santos prend la place de l’un des deux attaquants qui avaient débuté mercredi contre Leipzig.

Ruben van Bommel est le grand absent du PSV. L’attaquant ne figure pas dans le groupe retenu par Bosz.

Ivan Perisic, titulaire mercredi, devra cette fois se contenter d’une place sur le banc. Bosz procède ainsi à deux changements par rapport au match perdu contre Leipzig.

Composition du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Sano, Mauro, Til ; Man, Mijnans, Santos.