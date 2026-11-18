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C’est la grande question qui agite Eindhoven et ses environs ces jours-ci : Kevin De Bruyne rejoindra-t-il le PSV ? Interrogé par la NOS, le journaliste de Sporza Peter Vandenbempt estime que le milieu de Naples, âgé de 35 ans, possède encore de nombreuses qualités, mais met aussi en garde contre sa « forte personnalité ».

De Bruyne est malheureux à Naples depuis quelque temps, où l’entraîneur Massimiliano Allegri ne semble jamais exploiter pleinement ses qualités offensives. Le Diable rouge a réagi favorablement à l’intérêt concret du PSV, où il intégrerait, contrairement à Naples, une équipe portée vers l’attaque.

Eindhoven n’est en outre qu’à une heure de route de Hasselt, où la famille De Bruyne souhaite s’installer. Dans l’ensemble, les signes sont donc positifs. « Si l’on assemble un peu les pièces du puzzle et que l’on met tout bout à bout, cela ne nous semble pas être une dernière étape illogique pour Kevin De Bruyne », conclut Vandenbempt.

« Plus près de chez lui, ce qui compte surtout pour sa femme, Michèle Lacroix. Une vie plus calme, comparée à l’agitation de Naples, et un football fait pour lui. Plus offensif, plus positif, plus libre que celui qu’il doit pratiquer actuellement à Naples. »

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Vandenbempt est convaincu que De Bruyne serait « un renfort énorme » pour le PSV. « On l’a vu lors des matches internationaux : quand il se sent bien et qu’il adhère à une philosophie, comme celle de Van Bommel avec la Belgique, il est encore en pleine forme. » Lors de la dernière période internationale, De Bruyne a marqué contre la Turquie et délivré une passe décisive contre l’ Italie .

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« Sa vision du jeu est toujours celle de ses meilleurs jours, poursuit Vandenbempt. Sa rapidité à voir et à agir. La précision de ses passes et, surtout, le leadership et la mentalité de vainqueur qu’il a toujours eus. Il est prêt à tout pour gagner. »

Le PSV est toutefois également mis en garde. « De Bruyne va apporter une forte personnalité au vestiaire du PSV. Ce n’est pas quelqu’un de facile. Il peut aussi devenir pénible quand les choses ne vont pas. »

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« Il le montre ostensiblement, avec des gestes des bras, et n’hésite pas à aller au conflit avec l’entraîneur sur le terrain, comme il l’a fait avec Guardiola à City ou avec Martinez en Belgique. Un vestiaire doit être capable de gérer cela. Mais je pense qu’un Néerlandais y est peut-être mieux préparé qu’un Belge », conclut Vandenbempt auprès de la NOS.

De Bruyne a fait parler de lui négativement à plusieurs reprises à Naples. Il s’est notamment accroché avec l’ancien attaquant de l’Ajax Lorenzo Lucca face au FC Porto. Les tensions entre le Belge et Allegri avaient déjà atteint leur paroxysme après la défaite contre Villarreal. De Bruyne a en outre critiqué publiquement à plusieurs reprises la tactique défensive d’Allegri.