Le PSV officialise l’arrivée d’Ayoni Santos : le milieu de terrain choisit un numéro de maillot surprenant

Le PSV a officialisé l’arrivée d’Ayoni Santos. Le milieu offensif de 21 ans, qui portera le numéro 35, a signé un contrat jusqu’à la mi-2031 à Eindhoven.

« Ce furent des jours palpitants, durant lesquels j’espérais que tout se concrétise à temps », a déclaré Santos sur le site internet de son nouvel employeur. « Je suis extrêmement fier de pouvoir désormais me considérer comme un joueur du meilleur club des Pays-Bas. »

« La prochaine étape consiste à montrer sur le terrain ce dont je suis capable. Je me décris comme un joueur rapide, doté d’un bon dribble, efficace à la récupération et avec une grande vision du jeu. À terme, j’espère devenir titulaire et, bien sûr, remporter des trophées. »

Earnest Stewart, directeur du football du PSV, se réjouit lui aussi de l’arrivée de Santos. « Ayoni est un joueur créatif et dynamique, fort dans les un-contre-un et avec l’énergie et l’intensité que nous recherchons. »

« Même s’il évolue déjà à un niveau assez élevé, nous pensons qu’il a encore une importante marge de progression. C’est pourquoi nous avons délibérément décidé de le faire venir au PSV dès maintenant. Nous sommes convaincus qu’Ayoni a un bel avenir devant lui. »

Le transfert porterait, selon les informations, sur un montant d’environ cinq millions d’euros. L’international cap-verdien, sélectionné à une reprise, peut évoluer aussi bien sur le côté gauche qu’au poste de soutien de l’attaquant.

Santos a suivi sa formation au centre de jeunes du Sparta. En octobre dernier, il a fait ses débuts avec l’équipe première du club de Rotterdam. Au total, il a disputé 32 matches officiels avec le club, pour deux buts et une passe décisive.

Au PSV, Santos a donc choisi le numéro 35. Son frère, Jamiro Monteiro, porte ce même numéro à NEC.