Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
imago-sport-1080821789.jpgBox to Box Pictures
Sam Vreeswijk

Traduit par

Le PSV officialise l’arrivée d’Ayoni Santos : le milieu de terrain choisit un numéro de maillot surprenant

Mercato
PSV
Sparta Rotterdam

Le PSV a officialisé l’arrivée d’Ayoni Santos. Le milieu offensif de 21 ans, qui portera le numéro 35, a signé un contrat jusqu’à la mi-2031 à Eindhoven.

« Ce furent des jours palpitants, durant lesquels j’espérais que tout se concrétise à temps », a déclaré Santos sur le site internet de son nouvel employeur. « Je suis extrêmement fier de pouvoir désormais me considérer comme un joueur du meilleur club des Pays-Bas. »

« La prochaine étape consiste à montrer sur le terrain ce dont je suis capable. Je me décris comme un joueur rapide, doté d’un bon dribble, efficace à la récupération et avec une grande vision du jeu. À terme, j’espère devenir titulaire et, bien sûr, remporter des trophées. »

Earnest Stewart, directeur du football du PSV, se réjouit lui aussi de l’arrivée de Santos. « Ayoni est un joueur créatif et dynamique, fort dans les un-contre-un et avec l’énergie et l’intensité que nous recherchons. »

« Même s’il évolue déjà à un niveau assez élevé, nous pensons qu’il a encore une importante marge de progression. C’est pourquoi nous avons délibérément décidé de le faire venir au PSV dès maintenant. Nous sommes convaincus qu’Ayoni a un bel avenir devant lui. »

Eredivisie
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Zwolle crest
Zwolle
ZWO
Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
PSV crest
PSV
PSV

Le transfert porterait, selon les informations, sur un montant d’environ cinq millions d’euros. L’international cap-verdien, sélectionné à une reprise, peut évoluer aussi bien sur le côté gauche qu’au poste de soutien de l’attaquant.

Santos a suivi sa formation au centre de jeunes du Sparta. En octobre dernier, il a fait ses débuts avec l’équipe première du club de Rotterdam. Au total, il a disputé 32 matches officiels avec le club, pour deux buts et une passe décisive.

Au PSV, Santos a donc choisi le numéro 35. Son frère, Jamiro Monteiro, porte ce même numéro à NEC.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google