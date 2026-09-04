Le PSV espère encore réaliser un gros coup financier après l’expiration de la date limite du mercato. Esmir Bajraktarevic suscite l’intérêt d’Ittihad Club, qui pourrait être prêt à débourser une somme importante pour l’ailier. Rik Elfrink sait ce que Bajraktarevic devrait rapporter.

Ittihad Club voulait dans un premier temps se renforcer avec l’attaquant de Feyenoord Anis Hadj Moussa. Les Saoudiens ont formulé une offre de 37,5 millions d’euros à De Kuip, mais selon De Telegraaf, le directeur technique Dévy Rigaux a opposé un « non » catégorique.

Ittihad Club doit donc se rabattre sur d’autres pistes dans sa recherche d’un nouvel ailier droit. Bajraktarevic fait partie des candidats, même si aucun contact n’a encore eu lieu entre les deux clubs, rapporte Elfrink.

Le directeur technique Earnest Stewart se prépare néanmoins déjà à une possible offre de plusieurs millions en provenance d’Arabie saoudite. Il est clair depuis un certain temps déjà que Bajraktarevic est autorisé à quitter Eindhoven, mais un transfert vers Ittihad Club pourrait permettre au PSV de conclure une opération très lucrative.

« Le management du joueur est bien au courant de l’intérêt pour Bajraktarevic, qui doit rapporter une somme importante », écrit Elfrink dans l’Eindhovens Dagblad. « Le PSV cherchera sans aucun doute dans un premier temps à tabler sur un montant compris entre dix et quinze millions d’euros (avec bonus et extras), mais il reste encore incertain que ce soit effectivement le montant récupéré. »

Le PSV gardera en outre de bons souvenirs de précédentes négociations avec des clubs d’Arabie saoudite. Matteo Dams a été vendu à Al-Ahli au début de l’an dernier pour un peu moins de 10 millions d’euros. À Eindhoven, on est toutefois désormais convaincu que Bajraktarevic peut rapporter encore davantage.

Bajraktarevic a rejoint le club au début de l’année 2025 en provenance de New England Revolution pour environ trois millions d’euros et a jusqu’à présent disputé 43 matches avec le PSV. Il y a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives.