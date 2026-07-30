Le PSV s’intéresse à Lutsharel Geertruida, rapporte l’Eindhovens Dagblad ce jeudi. Il reste toutefois à voir si le champion des Pays-Bas en titre fera réellement affaire avec le RB Leipzig pour le défenseur, qui a disputé 21 matches avec les Pays-Bas.

Le journal précité souligne que Leipzig souhaite obtenir un montant conséquent pour les droits de transfert de l’international néerlandais. Il est donc possible que cela constitue le principal obstacle.

Le PSV étudie des options pour le poste d’arrière droit et celui d’axe central. Geertruida fait assurément partie des candidats du directeur technique Earnest Stewart.

Il semble que le PSV doive payer au moins 20 millions d’euros pour Geertruida, un montant qui paraît actuellement poser problème au club d’Eindhoven. Un prêt pourrait peut-être offrir une solution, même si l’on ne sait pas si cela est réalisable pour le PSV.

Geertruida est encore sous contrat avec Leipzig pour trois saisons. La saison dernière, l’ancien défenseur de Feyenoord a été prêté à Sunderland, qui n’a toutefois pas souhaité le conserver.

Transfermarkt estime actuellement la valeur de Geertruida à 20 millions d’euros. Le défenseur prépare actuellement la nouvelle saison de Bundesliga, qui débutera pour Leipzig le 29 août avec un match contre le Borussia Mönchengladbach.

Geertruida figurait sur la liste des réservistes de la sélection néerlandaise à l’approche de la Coupe du monde. Il a finalement été appelé par Ronald Koeman en raison du forfait sur blessure de Jurriën Timber.