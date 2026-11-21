Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le PSV a réalisé une excellente opération samedi soir en VriendenLoterij Eredivisie. L’équipe de Peter Bosz s’est imposée 1-4 sur le terrain du NEC, au Goffertstadion, grâce à des buts de Filip Kostic, Ivan Perisic et Ruben van Bommel, ainsi qu’à un but contre son camp d’Ahmetcan Kaplan. Ce succès permet au club d’Eindhoven de conforter sa première place et d’aborder avec confiance son match de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Sergiño Dest figurait « bien » dans le onze de départ du PSV, après le retour anticipé du latéral droit pendant la trêve internationale en raison de problèmes physiques. Perisic était lui aussi titulaire, tandis qu’Esmir Bajraktarevic débutait sur le banc, tout comme Ricardo Pepi. Sous les couleurs du PSV, Kodai Sano affrontait son ancien club. Du côté du NEC, les expérimentés Tjaronn Chery, Dusan Tadic et Bryan Linssen composaient la ligne d’attaque.

Après un début de match assez calme, le PSV a ouvert le score à la 14e minute. La défense de Nimègue n’est pas parvenue à dégager définitivement le ballon. Sven Mijnans a alors gardé la tête froide et servi Kostic. Le latéral gauche serbe a trouvé le petit filet opposé d’une belle frappe, inscrivant ainsi son premier but en Eredivisie depuis avril 2013.

Dix minutes plus tard, les joueurs d’Eindhoven ont doublé la mise. Sur un centre de Van Bommel, le ballon a touché le bras de Deveron Fonville. Après intervention de la VAR, l’arbitre Jeroen Manschot a désigné le point de penalty. Perisic s’est chargé de le transformer, sans laisser la moindre chance au gardien Gonzalo Crettaz : 0-2.

Publicité Publicité

Quelques minutes plus tard, Perisic a eu une occasion idéale d’alourdir le score, mais le Croate n’a pas réussi à reprendre un centre de Guus Til. Un coup dur a ensuite frappé Bosz juste avant la pause : Mauro Júnior a dû sortir en raison d’une blessure. Le Brésilien a été remplacé par Noah Fernández, âgé de dix-huit ans.

Related Topics

Peu après ce changement forcé, le PSV a tout de même inscrit un troisième but. Van Bommel a adressé un centre à ras de terre depuis le côté gauche et Kaplan a malencontreusement envoyé le ballon dans ses propres filets. Chery a encore eu une occasion de réduire l’écart pour le NEC, mais Matej Kovar a empêché les joueurs de Nimègue de regagner les vestiaires avec un retard moins important.

Bosz a laissé Dest au vestiaire à la pause et fait entrer Kiliann Sildillia. Le PSV a ensuite entamé la seconde période avec beaucoup d’imprécision, offrant au NEC plusieurs occasions de réduire l’écart. Kovar s’est toutefois illustré en repoussant les tentatives de Tadic, Gabriel Brás et Mitchel Bakker.

Publicité

Après une altercation qui a valu un carton jaune à Kaplan et à Til, le PSV a définitivement mis fin aux espoirs de Nimègue à la 64e minute. Van Bommel a eu tout l’espace nécessaire pour foncer vers le but adverse, contourner Crettaz et pousser tranquillement le ballon dans le but vide. Juste après avoir marqué, l’ailier a cédé sa place à Ayoni Santos.

À vingt minutes de la fin, l’entraîneur du NEC, Dick Schreuder, a procédé à un changement notable en remplaçant cinq joueurs d’un seul coup. Trois minutes plus tard, l’équipe à domicile a enfin réduit l’écart grâce à Linssen, qui a marqué en reprenant sa propre frappe repoussée. L’attaquant de 36 ans a ainsi célébré son 400e match d’Eredivisie par son 125e but dans l’élite néerlandaise.

Publicité

Le score n’a plus évolué à Nimègue. Grâce à cette victoire, le PSV compte 29 points en treize matches et maintient provisoirement Feyenoord et l’Ajax à quatre points. Les joueurs d’Eindhoven auront un adversaire de taille mardi soir, avec un déplacement au stade Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Le NEC occupe une décevante onzième place.