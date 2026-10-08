Le PSV doit s’inquiéter : l’intérêt pour Ruben van Bommel est confirmé

Ruben van Bommel pourrait voir sa progression fulgurante au PSV récompensée par un transfert, dès cet hiver. Selon Mana Sport Roma, l’intérêt de l’AS Roma, après de premières informations de la Gazzetta dello Sport, est désormais confirmé.

Van Bommel a manqué une grande partie de la saison passée en raison d’une grave blessure au genou, mais il est, lors de l’exercice actuel, l’un des joueurs les plus déterminants du PSV et a entre-temps déjà réussi ses débuts avec l’équipe des Pays-Bas.

L’AS Roma est par ailleurs depuis longtemps à la recherche d’un nouvel ailier gauche. Les Giallorossi étaient concrètement intéressés l’été dernier par Mason Greenwood, Crysencio Summerville et Endrick, mais aucun transfert ne s’est finalement concrétisé. Cet hiver, le leader de Serie A veut tout de même se renforcer.

Endrick était la dernière cible de la Roma lors du dernier mercato estival. Son arrivée temporaire au Stadio Olimpico semblait n’être qu’une question de temps, mais l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, s’est opposé à son départ et lui a promis du temps de jeu au Bernabéu.

Endrick joue cependant très peu et le Real serait désormais de nouveau prêt à le laisser partir, temporairement ou non. Selon les informations venues d’Italie, la Roma veut tenter une nouvelle approche, mais si le Brésilien s’avère inaccessible, Van Bommel apparaît alors clairement comme une piste.

Le Limbourgeois de 22 ans est sous contrat jusqu’à la mi-2030 et il semble à première vue peu probable que le PSV veuille coopérer à un transfert. Van Bommel représenteune valeur marchande de 18 millions d’euros, même si le prix demandé sera vraisemblablement bien supérieur.

Outre Endrick et Van Bommel, Luiz Henrique (Zenit Saint-Pétersbourg) et Giorgi Kvernadze (Frosinone) sont eux aussi associés à un transfert vers la Roma, même s’ils semblent désormais être considérés comme les options C et D.