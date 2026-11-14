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Un départ de Kevin De Bruyne de Naples se rapproche. Le Belge de 35 ans suscite un vif intérêt de la part du PSV et, selon Angelo Forgione, le club napolitain ne s’opposera pas d’emblée à un transfert cet hiver. Sur Radio Tutto Napoli, le journaliste italien évoque également un montant que Naples pourrait réclamer.

Forgione se montre critique à l’égard du rendement de De Bruyne, qui, selon lui, n’a pas répondu aux fortes attentes depuis son arrivée en 2025. « Nous devons peser les coûts et les bénéfices de ce que De Bruyne a apporté à Naples en un an et demi. C’est un joueur qui coûte cher, mais ses performances n’ont pas été exceptionnelles. Il a été à la fois un plaisir et un fardeau », estime le journaliste.

C’est surtout l’état physique de l’ancien milieu de Manchester City qui inquiète Forgione. « Depuis son arrivée, il n’a peut-être disputé que la moitié des matches, principalement à cause de problèmes physiques qui sont aussi liés à son âge. Il n’est certainement plus au sommet de sa carrière. Nous attendions beaucoup plus de lui. »

Forgione souligne également les relations difficiles entre De Bruyne et ses entraîneurs. « Il a eu du mal à s’adapter à ses positions sur le terrain, n’était pas satisfait de certains choix d’Antonio Conte et les choix de Max Allegri ne lui conviennent probablement pas totalement non plus. »

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Forgione s’attend à ce que De Bruyne vive ses derniers mois à Naples, mais n’exclut pas que leur collaboration prenne fin dès janvier. « Je pense que son aventure se terminera de toute façon en juin. » Le contrat de De Bruyne arrive alors à échéance. « Si Naples et le joueur décident d’avancer la séparation à janvier, je n’en ferais pas un drame. »

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Sur le plan financier aussi, Forgione voit peu d’obstacles à un départ anticipé. « Jusqu’à présent, il a été un joueur utile, mais pas toujours aussi décisif qu’espéré. C’est pourquoi je ne pense pas que Naples puisse s’accommoder de son départ pour une somme comprise entre cinq et dix millions d’euros. Le principal avantage ne serait probablement même pas l’indemnité de transfert, mais l’économie réalisée sur son salaire particulièrement élevé. »

Ces propos sont remarquables compte tenu du vif intérêt du PSV. Selon La Gazzetta dello Sport, le club d’Eindhoven a déjà pris contact avec Naples pour obtenir des précisions sur la situation de De Bruyne. Le grand club italien dispose d’une option unilatérale pour prolonger d’un an le contrat du Belge.

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Le PSV a demandé précisément si Naples comptait exercer cette option. Le club d’Eindhoven cherche également à savoir si un transfert de De Bruyne est envisageable, éventuellement dès le mercato hivernal. Le milieu de terrain garde, lui, toutes les options ouvertes. « J’ai reçu plusieurs messages, nous verrons ce qui se passera », avait-il indiqué auparavant.

Fait notable, Naples s’intéresse de son côté à un joueur du PSV. La Gazzetta dello Sport a rapporté samedi que Sven Mijnans figurait en bonne place sur les tablettes du directeur sportif Giovanni Manna, qui fait suivre le milieu de terrain de 26 ans depuis un certain temps déjà. Le quotidien sportif italien décrit Mijnans comme une « force de la nature » et voit en lui un possible successeur de De Bruyne.