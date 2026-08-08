Le PSV a laissé échapper des points de manière douloureuse lors de son premier match de championnat de la saison en Eredivisie, face à Fortuna Sittard. Les Eindhovenois ont renversé un retard de 0-1 après la pause grâce à Ryan Flamingo et au jeune Noah Fernandez, 18 ans, mais Édouard Michut a arraché le 2-2 à la 92e minute d’une magnifique frappe.

L’entraîneur Peter Bosz a procédé à pas moins de cinq changements par rapport à la défaite 0-4 dans le match pour le Johan Cruijff Schaal contre l’AZ. Paul Wanner a remplacé Joey Veerman, suspendu, Mauro Júnior et Armando Obispo ont intégré la défense, tandis qu’en attaque Ivan Perisic et Ruben van Bommel accompagnaient Ricardo Pepi. L’entraîneur de Fortuna, Danny Buijs, a opté pour un 3-4-3 avec Mohamed Ihattaren et Romeny derrière Lequincio Zeefuik.

Fortuna s’est immédiatement montré dangereux et pensait déjà ouvrir le score après six minutes, mais Romeny était hors jeu. Une minute plus tard, Ihattaren a contraint le gardien Matej Kovar à une parade. À la 17e minute, le portier du PSV a de nouveau dû intervenir sur une tentative de l’attaquant.

Le PSV avait beaucoup le ballon, mais peinait à désorganiser Fortuna. Wanner a frappé au-dessus, Guus Til a largement manqué le cadre depuis une position compliquée et, après un peu plus d’une demi-heure de jeu, Van Bommel a repris de la tête un corner de Perisic en direction du but, mais Mattijs Branderhorst a détourné le ballon au-dessus.

Juste avant la pause, Fortuna a fini par frapper. À la 42e minute, Flamingo a remis de la tête beaucoup trop mollement vers Kovar, ce qui a permis à Romeny de bien suivre et d’effacer le gardien pour le 0-1. Malgré 80 % de possession et dix tentatives, le PSV est rentré aux vestiaires en étant mené.

Bosz a immédiatement réagi en remplaçant Van Bommel par Amir Bouhamdi. Dix minutes après la pause, le PSV a égalisé lorsque Perisic a envoyé un corner devant le but et que Flamingo a marqué de la tête. Branderhorst a bien protesté pour un léger tirage de Wanner, mais le 1-1 a été validé.

Zeefuik a ensuite dû céder sa place en raison d’une blessure musculaire, après quoi Bosz a apporté davantage de forces offensives avec Alassane Pléa et Dennis Man à la place de Til et Sven Mijnans. Pourtant, Ihattaren s’est de nouveau procuré une occasion, mais Kovar a aussi repoussé sa troisième tentative de la soirée.

Fortuna a longtemps bien fermé les espaces, mais quatre minutes plus tard, le 2-1 est tout de même tombé sur un contre du PSV. Wanner a trouvé Pléa, dont le contrôle approximatif a justement amené le ballon dans les pieds de Fernandez, monté aux avant-postes. Le latéral gauche de 18 ans est resté froid et a battu Branderhorst d’un élégant petit lob.

Cependant, cet avantage n’a pas tenu. Dans la deuxième minute du temps additionnel, Michut, entré en jeu, a déclenché une frappe splendide de l’extérieur de la surface en direction de la lucarne. Dévié de la tête par Perisic, le ballon a encore changé de trajectoire avant de finir derrière Kovar, permettant ainsi à Fortuna d’arracher le 2-2 très profondément dans le temps additionnel.