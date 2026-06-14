Le PSV craint un gros problème concernant Anass Salah-Eddine pendant la Coupe du monde

Le PSV souhaite vivement lever l'option d'achat inscrite dans le contrat d'Anass Salah-Eddine, mais le latéral gauche n'a pas encore clarifié ses intentions pour son avenir. Cette incertitude crée un problème de taille pendant la Coupe du monde.

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, l’option d’achat expire lundi 15 juin : « Passée cette date, il sera trop tard pour l’activer ».

Actuellement mobilisé avec le Maroc au Mondial, le latéral gauche de 24 ans n’a pas encore fait connaître ses intentions quant à son avenir.

Selon l’expert, le joueur « évalue actuellement ses options ». Il pourrait retourner à l’AS Rome, où il est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028, mais d’autres clubs s’intéresseraient également à lui.

Depuis plusieurs mois, le club néerlandais tente de le convaincre de rester en Eredivisie, mais le défenseur international, persuadé de pouvoir percer à l’étranger, ne donne pas de réponse favorable.

Consciente de ces incertitudes, la direction Eindhovenoise explore déjà d’autres pistes pour le poste d’arrière gauche, d’autant que Mauro Júnior pourrait lui aussi quitter le club cet été.

Les noms des autres cibles d’Earnest Stewart restent confidentiels, même si le club s’était précédemment penché sur Mats Rots, finalement parti au TSG Hoffenheim pour 16 millions d’euros.