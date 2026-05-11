Le PSV a de quoi s'inquiéter : un grand club étranger se manifeste et semble déterminé

Essiën Bassey attire l’attention du club autrichien Sturm Graz. D’après l’Eindhovens Dagblad, le jeune latéral droit de 19 ans du PSV pourrait s’engager pour plusieurs saisons avec ce cador autrichien, actuellement deuxième du championnat, dès la fin de la saison en cours.

Selon Rik Elfrink, spécialiste du club pour l’ED, le club autrichien souhaite intégrer immédiatement le défenseur dans son équipe première. Les négociations semblent sérieuses, mais le PSV ne s’est pour l’instant pas montré disposé à laisser partir son joueur.

Sous contrat à Eindhoven jusqu’en milieu d’année 2027, le jeune latéral droit, actuellement membre de Jong PSV, n’a pas encore effectué ses débuts officiels avec l’équipe première.

Le club d’Eindhoven souhaite même renégocier et prolonger le contrat du joueur. Séduit par le projet du club autrichien, réputé pour accélérer la progression des jeunes talents, Bassey pourrait toutefois rester à Eindhoven.

De plus, le club autrichien est en passe de disputer les tours préliminaires de la Ligue des champions. Actuellement, Bassey n’entre pas dans les plans immédiats de l’entraîneur Peter Bosz, mais il pourrait se distinguer avec l’équipe première lors de la préparation estivale si les discussions avec Graz n’aboutissent pas.

Le montant de l’indemnité réclamée par le club néerlandais n’a pas été dévoilé. Outre Sturm Graz, plusieurs clubs allemands et néerlandais surveilleraient de près les performances du latéral droit.