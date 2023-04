Le PSG va officiellement candidater pour racheter le Stade de France

Ce jeudi, le PSG devrait officiellement déposer une candidature pour racheter le Stade de France, même si sa priorité reste le Parc des Princes.

À l’image de l’Olympique Lyonnais, seul club français propriétaire de son stade, et de nombreux clubs en Europe, le Paris Saint-Germain aimerait devenir propriétaire de son stade. Le Parc des Princes appartenant actuellement à la mairie de Paris qui bloque le processus de rachat, le club de la capitale se retrouve dans une impasse et forcé de chercher un plan B.

Le PSG va postuler pour le Stade de France

Et ce n’est un secret pour personne, le plan B se trouve à Saint-Denis puisqu’il s’agit du Stade de France. Bien que cette idée déplaise à la plupart des amoureux du PSG, la direction du club devrait bel et bien se pencher sur cette option. D’après les informations de L’Équipe, le Paris Saint-Germain va déposer un dossier de candidature avant le jeudi 27 avril à midi, date limite donnée par le service des appels d’offre aux candidats intéressés par un éventuel rachat.

Le processus s’annonce long et aucune décision ne devrait être prise avant le mois d’octobre-novembre 2023, les candidats devant fournir de nombreuses garanties pour obtenir soit une vente totale du bien, soit une concession à un exploitant. Mais le quotidien français le rappelle, le Parc des Princes reste LA priorité du décuple champion de France qui, en changeant d’enceinte, perdrait une grande partie de son identité. Paris souhaite avoir un stade plus grand mais veut d’abord devenir propriétaire du Parc avant de lancer des travaux couteux. L’éventualité de déménager et de quitter le stade historique du club avait d’ailleurs provoqué un coup de gueule de Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme. « Ce qui tient les amoureux du PSG, c’est le Parc des Princes ! Quand tu achètes le club, tu achètes son histoire », avait lancé celui qui a porté le maillot parisien à 180 reprises.