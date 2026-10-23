Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, a souffert d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors de la rencontre face au Barça, ce qui signifie la fin de sa saison, sauf énorme surprise.

Le journal Sport a rapporté que Paris prévoyait déjà, selon des informations françaises, d'entrer sur le marché des transferts hivernal afin de recruter un ailier gauche pour renforcer son effectif.

L'entraîneur Luis Enrique dispose d'un ensemble de bons joueurs en ligne offensive, comme Ousmane Dembélé, lui aussi blessé face au Barça, Ferran Torres, Mika Godts, Désiré Doué, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou.

Néanmoins, la situation financière confortable du club français, après avoir géré la période des transferts estivaux avec beaucoup de sagesse, lui offre la possibilité d'entrer sur le marché avec des moyens considérables.

Le Paris Saint-Germain a en effet réalisé des recettes s'élevant à 333,4 millions d'euros grâce à la vente de joueurs lors de la dernière période des transferts estivaux. Bradley Barcola, transféré à Liverpool, en a été le plus gros contributeur, après avoir injecté 125 millions d'euros dans les caisses du club parisien.

Le journal L'Équipe a rapporté : « Paris cherche déjà un nouveau joueur pour renforcer les postes d'ailiers lors de la période des transferts hivernale, un joueur jeune doté d'un grand potentiel. »

Ces conditions idéales ouvrent la porte à la multiplication des noms pressentis pour rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain marché des transferts.

Le réseau Eurosport indique que Nico Williams est un candidat sérieux, d'autant que le club français le suit de près depuis plusieurs années.

Quant au réseau Goal, il place l'Algérien Ibrahim Maza, l'un des plus grands talents montants du Bayer Leverkusen, dans le cercle d'intérêt du club parisien. Tandis que le réseau Sky privilégie le nom de Mathis Albert, l'un des grands talents qui acquièrent de l'expérience au sein du Borussia Dortmund.

En outre, il convient de souligner que le Paris Saint-Germain peut recruter un joueur immédiatement, s'il ne souhaite pas attendre la période des transferts hivernale, en profitant de la dérogation connue sous le nom de « joker » dans le championnat de France.

Il s'agit d'un dispositif instauré par la compétition au début du troisième millénaire, qui permet aux clubs de recruter un seul joueur venant d'un autre club évoluant en première division française ou en deuxième division.

Dans ce cas, le Paris Saint-Germain peut bénéficier de cette dérogation en raison de la grave blessure dont a été victime Kvaratskhelia. Néanmoins, il semble que la décision finale sera prise en janvier prochain.