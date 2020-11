Le PSG sans Verratti ni Icardi contre Monaco, Neymar reste incertain

Pour le compte de la 11e journée de , le PSG rend visite à vendredi soir. Un classique du championnat que les Franciliens disputeront sans plusieurs de leurs joueurs-clés.

Alors qu’ils avaient repris l’entrainement depuis quelques jours, Marco Verratti et Mauro Icardi ne sont pas encore aptes à renouer avec la compétition. Cela a été confirmé ce jeudi par le club à travers un point médial. Les deux éléments « poursuivent leur travail de reprise de façon progressive ».

Ce ne sont pas les deux seules absences dans le camp des champions de puisque Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Juan Bernat sont également tous forfaits. Les deux premiers nommés reprendront l’entrainement la semaine prochaine, tandis que les deux derniers continuent leur rééducation.

Par ailleurs, un doute subsiste concernant la participation de Neymar à ce duel face aux Monégasques. Absent depuis trois semaines à cause d’un souci à la cuisse, le Brésilien ne s’est pas encore entrainé avec le reste de ses coéquipiers. Il le fera ce jeudi, et un point sera fait en ce qui le concerne à l’issue de la séance pour savoir s’il est en mesure de tenir sa place face à l’ASM. Il en est de même pour Moise Kean, qui avait été victime d’une contusion au genou lors d’un match avec sa sélection italienne.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world