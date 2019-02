Le PSG propose de fêter son anniversaire au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain a lancé sa nouvelle offre "Anniversaire Party" exclusivement réservée aux membres du Junior Club.

Au lendemain de l'anniversaire de Neymar, le Paris Saint-Germain a décidé de lancer un tout nouveau concept : fêter son anniversaire au Parc des Princes. De nombreux fans du champion de France en titre auraient rêvé de pouvoir pénétrer dans l'antre de leur club préféré et de fêter leur anniversaire, et bien c'est désormais possible, mais bien évidemment, ce n'est pas accessible à tout le monde. Seuls les "jeunes" auront l'occasion de connaître cette expérience.

"Le Paris Saint-Germain innove et devient le premier Club français à proposer à ses jeunes fans de fêter leur anniversaire avec leurs amis au sein de l’emblématique Parc des Princes, avant d’assister tous ensemble à un match de Ligue 1. Cette nouvelle offre, accessible sur le site officiel de la billetterie du Paris Saint Germain, permet aux parents des membres du Junior Club de sélectionner le match sur lequel ils souhaitent fêter l’anniversaire de leur enfant", précise le communiqué du club de la capitale.

Le programme a également été dévoilé dans ce communiqué du PSG : "Le Parc des Princes est accessible au groupe 3h avant le coup d’envoi du match. Au programme : de nombreuses animations organisées dans les coursives du Junior Club privatisées pour l’occasion, un gâteau d’anniversaire personnalisé, la présence d’un animateur et de la mascotte Germain le Lynx, et de nombreux cadeaux pour tous les participants. Le groupe est ensuite invité à rejoindre les tribunes du Parc des Princes pour vivre les émotions du match et passer ensemble un anniversaire inoubliable. Cette offre est accessible depuis mi-janvier au tarif de 660€ (un seul anniversaire est accueilli par match)".

Une offre qui concerne donc les enfants et adolescents jusqu'à 16 ans, âge limite pour rejoindre le Junior Club. Cela leur permet de disposer d'avantages durant la saison et le PSG compte actuellement plus de 4 000 adhérents. Autant dire que les membres du Junior Club risquent de se bousculer pour avoir la chance de fêter leur anniversaire dans de telles conditions et de réaliser un rêve d'enfant.