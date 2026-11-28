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Le Brésilien Estêvão, ailier de Chelsea, reste largement en dehors des plans de son entraîneur espagnol Xabi Alonso, ce qui pourrait le pousser vers le marché des transferts.

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Selon le site Fichajes, le Paris Saint-Germain vise la signature d'Estêvão lors du prochain mercato hivernal.

D'après les révélations du journaliste Nicolò Schira, Paris a relancé son intérêt pour Estêvão en vue du marché des transferts d'hiver.

Après les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et de Doué, qui pourraient manquer le reste de la saison en raison d'une rupture du ligament croisé du genou, le club parisien pourrait se tourner vers le mercato d'hiver pour recruter un joueur capable de renforcer son secteur offensif. Estêvão fait partie des noms les plus évoqués.

Titulaire face à Leeds United, lors de la lourde défaite de Chelsea 1-4 à Stamford Bridge, Estêvão (19 ans) n'a pas disputé la moindre minute lors du match contre Nottingham Forest.

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En pleine période noire, l'équipe de Xabi Alonso a concédé un nouveau revers, ce qui place l'entraîneur dans une situation délicate, même si, selon les informations, les dirigeants de Chelsea lui conservent leur confiance en interne.

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Pour en revenir à Estêvão, son rôle à Chelsea reste très limité. Depuis le début de la saison, le joueur a disputé 11 matchs, pour un total d'un peu plus de 350 minutes, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

Lors de la dernière trêve internationale avec la sélection brésilienne, Estêvão a bénéficié d'un temps de jeu plus important : titulaire lors des deux rencontres, il s'est illustré en marquant un but et en délivrant deux passes décisives face à Singapour.

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Le PSG passe à la vitesse supérieure

Si la situation n'évolue pas, le Brésilien pourrait figurer parmi les principaux candidats au départ lors du mercato d'hiver.

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Même si les dirigeants de Chelsea lui accordent toujours leur confiance, son faible temps de jeu pourrait le pousser à demander un transfert, alors qu'un club est déterminé à le recruter dès le mois de janvier.

Pour convaincre Chelsea de céder Estêvão, le club intéressé devra d'abord formuler une offre financière colossale.

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Le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2033, et le club londonien envisage même de le prolonger d'une saison supplémentaire, avec une revalorisation salariale à la clé.

Par conséquent, un départ d'Estêvão ne pourrait devenir envisageable que si le joueur lui-même réclamait son départ et qu'une offre exceptionnelle, supérieure aux montants habituels du marché, arrivait sur la table. Cela pourrait ouvrir la voie à une opération qui exigerait une dépense considérable.

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L'entraîneur parisien Luis Enrique a d'ailleurs déjà fait savoir qu'en cas de recrutement en janvier, le club ne miserait pas sur une recrue de dépannage pour six mois seulement.

Ainsi, si le Paris Saint-Germain décide de passer à l'action sur le marché des transferts pour renforcer son effectif, tout indique que le joueur ciblé sera un élément capable de s'inscrire dans la durée et de lutter pour une place de titulaire, un profil qui correspond à Estêvão.