« Le PSG doit déchirer le contrat de Mika Godts et le renvoyer à l’Ajax »

Nico Dijkshoorn regrette que Mika Godts ne joue quasiment pas au Paris Saint-Germain. Il aurait aimé voir l’attaquant belge rester à l’Ajax, écrit-il dans sa chronique pour Het Nieuwsblad.

Godts a quitté l’Ajax pour le PSG l’été dernier, contre 45 millions d’euros. À Paris, l’attaquant belge doit pour l’instant se contenter d’entrées en jeu. Lors des deux derniers matches, face à Manchester City (victoire 2-4) et au RC Strasbourg (victoire 1-3), il n’a même pas quitté le banc.

Dijkshoorn ne comprend pas que Godts ait rejoint le vainqueur de la Ligue des champions cet été. « C’est comme si quelqu’un qui écrit pour le magazine “Auto & Man” était approché par le New York Times, qui lui proposerait de tenir une chronique hebdomadaire. »





Dijkshoorn aurait aimé voir Godts jouer encore à l’Ajax. Le chroniqueur a vu les Amstellodamois livrer un match épouvantable contre Hajduk Split (défaite 2-1). « Tout ce que le football a de laid s’est concentré à Split. Des bagarres avant le match, des supporters blessés, un stade envahi par la fumée à trois reprises, des supporters évacués du stade sous escorte policière et, quand on jouait au football, le jeu le plus laid que j’aie vu de l’Ajax ces 40 dernières années. »

Il compare ensuite les situations dans lesquelles se trouvent actuellement Godts et l’Ajax. « Ils sont comme des jumeaux monozygotes séparés à la scie. Tous les deux malheureux. Mika va dépérir sous les ordres d’un entraîneur espagnol et l’Ajax va dépérir sous les ordres d’un entraîneur espagnol. »

Enfin, Dijkshoorn plaide, non sans humour, pour une mesure inhabituelle. « Il faut déchirer les contrats. Il va falloir faire quelque chose de très inhabituel dans le football professionnel : revenir sur une décision désastreuse et choisir le bonheur. Déchirez les contrats et laissez Mika prendre l’Ajax par la main. Que l’Ajax laisse l’entraîneur Michel aller entraîner un club dans un pays où l’espagnol est la langue principale », conclut-il.