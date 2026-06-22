Le projet de nouveau stade de Manchester United franchit une étape décisive et se rapproche un peu plus de sa concrétisation

Manchester United a acquis la majeure partie du terrain nécessaire à la construction d'un nouveau stade, a annoncé le club par ses canaux officiels. Il s'agit d'une étape importante dans le cadre de son projet à long terme visant à transformer le quartier d'Old Trafford.

Le club projette de construire, à brève échéance, une arène de 100 000 places, qui deviendra le plus grand stade sportif du Royaume-Uni.

« L’enceinte devra servir de catalyseur à la rénovation du quartier environnant et contribuer à faire de ce site l’une des destinations sportives et de divertissement les plus dynamiques et les plus prestigieuses au monde », explique le club sur son site officiel.

Le terrain de 25 hectares se situe à environ 350 mètres au nord-ouest de l’enceinte actuelle. Le club annonce qu’il engagera prochainement des discussions avec les entreprises concernées pour les accompagner durant la phase de transition.

Par ailleurs, le projet de rénovation du site doit permettre la construction de 15 000 nouveaux logements ainsi que la création de 48 000 emplois locaux et 90 000 emplois au niveau national.

Collette Roche, directrice du projet, souligne sur le site officiel : « Construire aussi près d’Old Trafford nous permet de préserver le patrimoine, les traditions et les rituels chers à nos supporters. »

« Nous nous engageons à construire, avec nos supporters – et pas seulement pour eux –, un stade de classe mondiale, où l’ambiance, l’accessibilité financière et l’accessibilité physique occupent une place centrale dans notre vision. »

« Il était essentiel de trouver le terrain idéal pour notre nouveau stade, et le site que nous avons acquis nous permet de construire un équipement véritablement de classe mondiale, fidèle à notre histoire et tourné vers l’avenir », conclut Mme Roche.