Le projet "Big Picture" voulu par Liverpool et Manchester United abandonné

Quand les gros veulent être encore plus gros. C’est de cette manière que la plupart des clubs de avait pris l’idée de "Big Picture" voulue par les propriétaires de et de . Finalement, cette réforme ne verra jamais le jour puisque la Premier League a décidé "à l’unanimité de ne pas soutenir ni de mettre en œuvre" cette refonte en profondeur.

Dans les lignes, la réforme "Big Picture" prévoyait une réduction à 18 du nombres de club dans l’élite anglaise ainsi qu’une nouvelle répartition des droits télé qui auraient favoriser les membres du Big 6. Si ce plan a été rejeté la Premier League annonce qu’elle va "travailler ensemble en tant que collectif de 20 équipes à un plan stratégique pour les futures structures et financement du football anglais."

Premier League Shareholders agreed to work together as a 20-club collective on a strategic plan for the future structures and financing of English football



