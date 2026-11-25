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Le Bayern fait face à de nombreux blessés en attaque. Un joueur de 16 ans pourrait pourtant être une option.

Les U19 du Bayern Munich ont battu le LOSC Lille 3-2 mercredi après-midi en Youth League. L'attaquant Bastian Assomo, âgé de seulement 16 ans, a une nouvelle fois été décisif, mais il n'a toujours pas sa chance avec l'équipe première, pourtant diminuée par les absences. Assomo a ouvert le score dès la huitième minute face à Lille en reprenant de près un centre de Maycon Cardozo. Le gardien munichois David Podar-Stiube a ensuite arrêté un penalty. Le joueur de 16 ans sera le troisième gardien lors du match entre les deux équipes premières masculines mercredi soir.

Après l'égalisation lilloise, Assomo a délivré la passe décisive sur le but du 2-1 inscrit par Yll Gashi. Frank Egwuatu Uzurchukwu a ensuite porté le score à 3-1, avant que Lille ne réduise l'écart à 3-2. Les U19 du Bayern Munich comptent sept points en cinq matches de Youth League et occupent la 20e place sur 36.

Avec un but et une passe décisive, Assomo a prolongé son incroyable série des dernières semaines : lors des deux derniers matches de Regionalliga disputés avec la réserve du Bayern Munich, contre le TSV Landsberg et la SpVgg Bayreuth, il a inscrit un doublé à chaque fois. Entre ces deux rencontres, il a marqué huit fois en trois matches avec l'équipe d'Allemagne U17.

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Bastian Assomo avait brillé avec le Bayern Munich pendant la préparation

Né à Berlin et d'origine camerounaise, le joueur de 1,90 m s'était également illustré avec l'équipe première du Bayern Munich lors de la préparation estivale. Assomo avait disputé quatre matches amicaux et marqué deux buts. « Il est déjà impressionnant pour son âge », s'enthousiasmait alors Tom Bischof.

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Compte tenu des absences actuelles, le fait que l'entraîneur Vincent Kompany ne fasse pas du tout appel à lui paraît de plus en plus étonnant. Michael Olise , Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Alphonso Davies sont tous absents sur blessure. Jamal Musiala a fait son retour vendredi contre le FC Cologne et reprend progressivement. Luis Diaz retrouve le groupe pour la première fois depuis sa guérison face à Lille, mais il n'est pas encore une option pour débuter. Lennart Karl est actuellement le seul attaquant confirmé en pleine possession de ses moyens.

Assomo attend toujours sa première convocation pour un match officiel de l'équipe première du Bayern Munich. Contre Cologne, les jeunes du club Tim Binder (19 ans) et Noah Codjo-Evora (19 ans) ont en revanche eu du temps de jeu, sans parvenir à convaincre. Tous deux figurent de nouveau dans le groupe face à Lille.