Le président du Cap-Vert lance un avertissement fort : « Nous avons 100 % de chances d'éliminer l'Argentine. »

Le président de la République du Cap-Vert, José Maria Neves, affirme avec une confiance absolue que sa sélection nationale est capable de créer l’exploit et de battre le tenant du titre, l’Argentine, sur le score de 1-0, lors de leur confrontation en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Ces propos interviennent alors que la petite nation africaine vit un rêve historique : elle dispute pour la première fois la phase finale de la Coupe du monde et a, à la surprise générale, validé son billet pour les phases à élimination directe.

Cette qualification historique est le fruit d’une performance héroïque : le Nigeria a arraché le match nul contre deux géants du football mondial, l’Espagne et l’Uruguay, avant qu’un troisième partage, cette fois avec l’Arabie saoudite, ne lui ouvre les portes des huitièmes, grâce à la défaite de l’Uruguay face aux Matadors espagnols.

Récompense de cet exploit : un duel inédit en phase à élimination directe face au champion du monde en titre, l’Argentine, qui aborde la rencontre après un parcours parfait dans le groupe C (trois victoires en autant de matches), porté par une légende, Lionel Messi, auteur de 6 des 8 buts de son équipe face à l’Autriche, l’Algérie et la Jordanie.

Même si les pronostics favorisent largement l’Albiceleste, dont le parcours semble déjà tracé vers le dernier carré, le président Neves affirme avec détermination que sa sélection possède les arguments pour poursuivre son histoire et bousculer l’ordre établi.

Dans une interview exclusive accordée à la BBC, le président Neves a déclaré : « Je pense que les Cap-Verdiens sont capables de battre l’Argentine sans encaisser de but… Nous jouons toujours pour gagner. Quand les attentes sont faibles vis-à-vis d’une équipe, et que celle-ci est animée d’une immense envie de victoire, l’impossible devient possible. »

Neves a ajouté, soulignant l’identité footballistique inattendue de son pays : « Un petit pays comme le Cap-Vert doit toujours s’efforcer de faire cela, c’est-à-dire surprendre le monde en permanence. Je pense que nous avons 100 % de chances de battre l’Argentine. »

Il a conclu sa déclaration en soulignant que défier Messi et ses coéquipiers était l’accomplissement du destin de son pays dans cette Coupe du monde : « Nous sommes venus à cette Coupe du monde pour forger notre propre destin, et notre destin est d’affronter les champions. C’est pourquoi nous aborderons l’Argentine et Messi avec la même détermination, la même volonté et une vraie soif de victoire pour nous qualifier pour le tour suivant. »