Le président du Brésil s’en prend soudainement à Neymar : « Le premier joueur à… »

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, a critiqué Neymar. Selon lui, la star ne devrait pas jouer la moindre minute de la Coupe du monde.

Âgé de 34 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção n’a pas encore disputé la moindre minute lors des deux premières sorties de son équipe dans le groupe G, mais il pourrait être aligné contre l’Écosse.

Lors d’un événement public, Lula a ironisé : « Il ne joue même pas ! Neymar est le premier joueur convoqué pour travailler depuis son canapé. »

Cette critique n’est pas anodine : avant le Mondial 2022, Lula avait brigué la présidence face au controversé Jair Bolsonaro.

À l’époque, l’attaquant avait appelé la population brésilienne à voter pour Bolsonaro, ce que Lula ne lui a pas pardonné.

Victime d’une blessure au mollet depuis plus d’un mois, la star s’est toutefois entraînée avec le groupe lundi, a confirmé le sélectionneur Carlo Ancelotti après la victoire 3-0 contre Haïti.

Son retour sera toutefois compensé par l’absence de Raphinha, touché aux ischio-jambiers lors de la rencontre face à Haïti.