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Le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzán, est revenu sur la polémique entourant le stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030, organisée par l'Espagne aux côtés du Portugal et du Maroc.

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Les déclarations de Louzan sont intervenues lors d'un événement organisé à l'occasion de l'exposition itinérante « Les Rois du monde », installée au palais de Cibeles, à la veille du match qui opposera l'Espagne à l'Angleterre ce dimanche soir, au stade Metropolitano.

Le journal AS a rapporté les propos de Rafael Louzan, qui a déclaré : « Je veux adresser un message appelant à l'unité. »

Louzan a coupé court à toute négociation par une déclaration sans appel, en précisant : « Je tiens aussi à affirmer qu'il n'existe qu'une seule possibilité pour que cette finale se dispute, à savoir qu'elle ait lieu dans ce pays. En Espagne. Il est important que nous soyons tous convaincus de la même chose. »

Il a souligné : « C'est une Coupe du monde, c'est au tour du continent européen de l'accueillir. Nous travaillerons pour que le souvenir de cette compétition reste à jamais gravé en Espagne. »

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L'événement a également vu la présence de la présidente du gouvernement de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aux côtés du maire de la capitale, José Luis Martínez Almeida, et du président de la Fédération de football de Madrid, Paco Díez.

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Díaz Ayuso a déclaré : « Il y a de la place pour tout le monde à Madrid », soulignant que la région de Madrid demeure un territoire sportif qui récompense le talent et l'effort, et avant tout la capacité à surmonter les difficultés.

Elle a ajouté : « Nous connaissons souvent le succès, et parfois l'échec, mais nous possédons toujours cette capacité à nous relever face à l'adversité. »

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Le maire de Madrid, Martínez Almeida, s'est montré plus catégorique dans ses propos concernant l'identité du pays qui devrait accueillir la finale, affirmant que l'Espagne remplit toutes les conditions nécessaires pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030.

Almeida a estimé que si l'Espagne n'était pas choisie pour accueillir le dernier match de la compétition, il serait nécessaire de reconsidérer son rôle dans l'organisation, car cela représenterait une insulte directe au pays, insistant sur le fait que tout a ses limites.

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Martínez Almeida a réaffirmé, comme il l'avait fait à de précédentes occasions, son opinion sur le pays qui devrait accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, une compétition organisée conjointement par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, sachant que le Maroc aspire à accueillir le match final, dans un nouveau stade à Casablanca.

Le maire de Madrid a déclaré : « La finale doit se tenir ici. L'initiative est venue de l'Espagne et du Portugal, puis le Maroc les a rejoints, bien qu'il existe des stades dans d'autres pays, à savoir l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay. »

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Il a poursuivi : « En toute franchise, après tout ce qu'apporte le football espagnol, vont-ils nous priver d'accueillir la finale ? Après ce qu'offrent notre sélection nationale masculine et féminine, ainsi que l'équipe olympique, et après ce que nous avons réalisé lors du Championnat d'Europe des nations, quelqu'un aurait-il l'audace de retirer la finale à une ville qui possède les meilleurs stades et les meilleures infrastructures, et qui a l'expérience de l'organisation des grands événements ? »