Le président de la Fédération espagnole défie Lekjaa : nous ne perdrons pas la bataille

Rafael Louzan, président de la Fédération espagnole, a répondu aux déclarations de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération marocaine, selon lesquelles Casablanca accueillera la finale de la Coupe du monde 2030.

Les compétitions de la Coupe du monde 2030 seront organisées conjointement par l'Espagne, le Maroc et le Portugal, sachant que la Fédération internationale n'a pas encore tranché sur l'identité du stade qui accueillera la finale du Mondial.

Le journal Mundo Deportivo a publié les déclarations de Louzan, faites à l'émission El Partidazo de COPE, dans lesquelles il estime que les propos de Lekjaa doivent être compris dans le cadre du processus électoral qui vient tout juste de débuter au Maroc.

Louzan a reconnu que la communication avec son homologue marocain était interrompue depuis un certain temps, et a décrit ce qui s'est passé hier jeudi comme une simple déclaration parmi d'autres.

Il a ajouté : « L'Espagne est à l'origine de l'initiative, et il ne devrait y avoir aucun doute sur le fait que l'Espagne doit être le pays organisateur de la finale. Le dernier mot revient à la FIFA. »

En réalité, le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, ainsi qu'une délégation de l'instance mondiale du football, se rendront en Espagne, au Maroc et au Portugal au cours des prochains mois.

Rafael Louzan a insisté sur le fait que cette décision « n'est pas entre mes mains », et a répété le même message, à savoir que l'ancien président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, aurait dû trancher cette question lorsqu'il a inclus le Maroc parmi les pays participant à l'organisation du tournoi.

Louzan a déclaré : « Cette question aurait dû être tranchée en son temps. Mais elle ne l'a pas été, et j'ai malgré tout une confiance totale en l'Espagne. »

Il a ajouté que, quoi qu'il arrive, son pays ne peut pas se retirer de la Coupe du monde s'il n'obtient pas l'organisation de la finale, soulignant : « Il y a des accords signés, nous devons faire preuve de patience, et la logique doit nous conduire à ce que l'Espagne soit le pays organisateur de la finale. »

Concernant les stades d'accueil, le président de la Fédération espagnole a rappelé que l'Espagne dispose de 9 stades, avec l'espoir d'en avoir 11, avec Valence et Vigo, précisant que tous les stades sont pour l'instant candidats à titre préliminaire, car rien n'a été signé, notant que le Maroc dispose de 6 stades, tandis que le Portugal en possède 3.

Rafael Louzan a rappelé que le stade qui a accueilli la finale de la Coupe du monde 2026 a été déterminé un an avant la date du match final.

Louzan a conclu ses propos par un message décisif au sujet du dossier espagnol : « L'Espagne ne peut pas être battue. »

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