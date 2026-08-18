Le président de la Confédération asiatique répond au Qatar dans l'affaire Infantino

Le fossé au sein de la famille du football asiatique s'est creusé davantage ce mardi, après que le président de la Confédération asiatique de football, le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, a répondu aux critiques adressées par la Fédération qatarie à la confédération continentale, sur fond de sa position dans l'affaire du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, et de son ancien projet visant à introduire des investissements privés dans la Coupe du monde.

Malgré le renoncement d'Infantino à son projet d'associer le secteur privé aux compétitions de la FIFA, à commencer par la Coupe du monde, les pressions à son encontre se poursuivent, après le renouvellement, la semaine dernière, des critiques formulées contre lui à travers une lettre commune publiée par les confédérations d'Asie, d'Europe et la Confédération de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF).

Dans leur lettre, les trois confédérations ont insisté sur le fait que le football « n'appartient à aucun individu », dans une prise de position qui semblait directement visée contre Infantino, affirmant que « le leadership dans le football n'est pas une propriété, et n'a rien à voir avec le fait de conserver le pouvoir ou de revendiquer le droit de le conserver ».

Les trois confédérations ont ajouté dans leur lettre : « Lorsque la confiance est perdue à la suite d'une tromperie, et lorsqu'un individu se place au-dessus de la collectivité qui lui a confié le pouvoir, il a renoncé à ce devoir. »

Les détracteurs d'Infantino ont réclamé son départ de son poste, sur fond de son projet raté de vendre des parts dans la Coupe du monde. Toutefois, la Fédération qatarie de football n'était pas satisfaite de la position de la Confédération asiatique dans cette affaire, ni de la lettre ouverte commune.

Un communiqué qatari incendiaire

La Fédération qatarie a estimé que toute position présentée comme une position collective des fédérations membres « doit reposer sur une concertation préalable ».

La Fédération a réclamé, dans un communiqué diffusé par le directeur des médias, « une clarification écrite concernant le processus de concertation ayant précédé la publication du communiqué », ainsi que de connaître « le mécanisme d'information des fédérations nationales membres ou de concertation avec elles, et de clarifier la base sur laquelle la Confédération asiatique s'est appuyée pour s'exprimer de manière collective au nom de ses membres ».

Le président de la Fédération qatarie de football, le cheikh Hamad ben Khalifa ben Ahmed Al Thani, a précisé que « la Fédération qatarie de football n'a pas été consultée, ni de manière officielle ni officieuse, avant la publication du communiqué ».

Il a ajouté : « De même, elle n'a reçu aucune notification préalable ni aucun projet du communiqué, et n'a pas eu l'occasion de le commenter ou de contribuer à son contenu avant sa publication au nom de la Confédération asiatique et pour le compte de ses membres. »

Il a affirmé que « toute position présentée comme une position collective des fédérations membres doit reposer sur un processus de concertation clair précédant son annonce, et qu'il ne faut pas présumer l'existence d'un consensus collectif sans se référer aux membres ».

La réponse du cheikh Salman

En revanche, le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa a répondu ce mardi à ces critiques, niant avoir outrepassé ses prérogatives, et affirmant avoir agi « dans le cadre du mandat légal qui m'est conféré par les statuts de la Confédération asiatique ».

Le responsable bahreïni a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien «Asharq Al-Awsat » : « Je rejette catégoriquement toute insinuation selon laquelle j'aurais outrepassé mes prérogatives en participant au communiqué, ou que la Confédération asiatique aurait eu tort d'y participer. »

Il a ajouté : « La Confédération asiatique est l'instance garante du football en Asie, et son président assume la responsabilité de protéger les intérêts du jeu et ses valeurs. Et dans des circonstances telles que celles qui ont conduit à la publication du communiqué commun, garder le silence irait à l'encontre de cette responsabilité. »

Dans le même temps, Infantino a rejeté les appels réclamant sa démission, et a obtenu le « soutien total » des hauts responsables de la Fédération internationale de football, lors d'une réunion d'urgence qu'il avait convoquée au Maroc il y a deux semaines.