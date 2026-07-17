Le président de l'Atlético s'immisce dans la saga Álvarez et livre une déclaration sans équivoque

Julián Álvarez a récemment exprimé son souhait de quitter l’Atlético de Madrid. Un temps annoncé au FC Barcelone, l’attaquant argentin devrait finalement rester chez les Colchoneros, selon les déclarations du président madrilène.

Fin juin, l’attaquant avait annoncé avoir informé la direction de son souhait de partir, juste après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0). « Le mieux pour tout le monde, c’est un transfert et je veux réaliser mon rêve », avait-il alors déclaré. Le Barça, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain suivaient de près ce dossier.

Ses propos ont fait grand bruit : Fabrizio Romano a aussitôt affirmé qu’Álvarez et le Barça étaient déjà d’accord sur les termes d’un contrat personnel, alors même que les Madrilènes n’avaient pas donné leur feu vert à des négociations.

L’Atlético avait déjà fermement exclu tout départ vers le Barça : « Aucune somme ne permettra à Barcelone d’acheter Julián. Il ne sera pas vendu à Barcelone », avait tranché le club.

Selon la presse ibérique, l’Atlético aurait aussi rejeté une offre de 150 millions d’euros du Real Madrid. Le contrat d’Álvarez, valable jusqu’en 2030, inclut une clause libératoire de 500 millions d’euros, unique référence pour tout prétendant.

Sur les réseaux sociaux du club, le président Enrique Cerezo a réaffirmé sa position. « Mon intention est claire, tout comme celle du club. Nous l’avons fait savoir à Álvarez, à son entourage et au président du Barça, Joan Laporta. »

« L’Atlético est l’endroit parfait pour Julián et il est l’attaquant idéal pour l’Atlético. » Le dirigeant a par ailleurs pris acte des déclarations de Laporta sur la faisabilité du transfert de l’Argentin. « Nous ne voulons pas le vendre et nous n’accepterons pas d’offre de 100, 150 ou 200 millions d’euros. »







