Abdulaziz Al-Malik, président du club saoudien d'Al-Shabab, a réagi aux rumeurs liant son joueur Hammam Al-Hammami à un transfert vers le voisin et rival traditionnel, Al-Hilal, lors du prochain mercato hivernal.

Certains rapports avaient fait état du désir d'Al-Hilal de recruter Al-Hammami, après les belles performances qu'il a livrées avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 ».

Al-Malik a été interrogé sur sa position concernant ces rumeurs, dans des déclarations au journal saoudien « Asharq Al-Awsat », à l'issue de la victoire 6-1 face à Al-Ahli, vendredi soir, lors de la douzième journée de la Roshn Saudi League.

Un journaliste a demandé au président d'Al-Shabab : « Est-ce que Hammam (Al-Hammami) va prolonger ou rejoindre vos voisins ? », en référence à Al-Hilal, ce à quoi il a répondu : « Nous n'avons pas de voisins actuellement. »

Il a précisé : « Hammam est un grand joueur. Il suit actuellement un traitement, puis il rejoindra la sélection saoudienne, et je lui souhaite toute la réussite avec elle. Quant au dossier de la prolongation, il est encore trop tôt pour en discuter. »

Le contrat de Hammam Al-Hammami avec Al-Shabab expire à la fin de la saison en cours, ce qui lui permet de signer avec n'importe quel club lors du prochain mercato hivernal et de rejoindre gratuitement ses rangs l'été suivant.

Rappelons que le jeune ailier saoudien a mené la sélection de son pays au sacre lors de la Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 », et qu'il a inscrit un but lors de la victoire 2-0 face aux Émirats arabes unis en finale. Il a également été élu meilleur joueur du tournoi.