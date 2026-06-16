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Donald TrumpImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Le président américain Donald Trump s’impose comme la figure centrale de la finale de la Coupe du monde

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Coupe du monde

La FIFA a autorisé le président américain Donald Trump à remettre la Coupe du monde à l’équipe vainqueur après la finale. Le républicain pourra également rester sur le podium lorsque le trophée sera brandi.

Selon le journaliste Ben Jacobs, la FIFA n’a formulé aucune objection lorsque la question a été soulevée en interne. L’instance mondiale du football déroge ainsi à sa règle habituelle, qui réserve la remise du trophée aux membres de l’équipe victorieuse.

Il pourra également rester sur le podium durant la levée du trophée, une exception supplémentaire au protocole habituel. Reste à savoir dans quelle mesure le président américain profitera de cette tribune.

À la Maison Blanche, on s’attend toutefois à ce que l’acteur de « Maman, j’ai raté l’avion 2 » s’avance le plus possible sous les projecteurs et tire pleinement parti de l’assouplissement des règles de la FIFA. À Washington D.C., on se base également sur la dernière Coupe du monde des clubs.

L’été dernier, à l’issue de la Coupe du monde des clubs remportée par Chelsea sur sol américain, Trump avait déjà surpris en restant sur le podium après la remise des trophées, provoquant des regards interloqués, notamment celui de Cole Palmer.

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Le président de la FIFA, Gianni Infantino, lui a alors fait signe de quitter la scène, en vain. Afin d’éviter une nouvelle situation embarrassante, l’instance a donc assoupli ses règles.

Absent lors du match d’ouverture États-Unis – Paraguay en raison d’un agenda imprévisible, il devrait toutefois être présent pour la finale.

Il devrait assister à la finale du 19 juillet au MetLife Stadium (New Jersey) et pourrait se rendre à d’autres rencontres.

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