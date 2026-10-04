L'attaquant argentin Julian Alvarez est en passe de retrouver sa version la plus décisive, après avoir traversé une période difficile avec son club de l'Atlético de Madrid.

Le journal Sport rapporte qu'Alvarez est déjà parvenu à se libérer de la pression avec la sélection argentine, après avoir enfin réussi à faire trembler les filets.

Alvarez a été titulaire lors du match amical face à la Bolivie, mais n'a pu contribuer à aucun but, avant de réussir à inscrire le cinquième but lors de la victoire de l'Argentine sur le score de 7-0 contre le Burkina Faso.

Ce but représente un moment de libération pour Alvarez, car il s'agit du premier qu'il inscrit cette saison. Ainsi, tous les éléments laissent penser que ce but aidera Julian à retrouver ses sensations et à revenir à l'Atlético de Madrid avec davantage de confiance.

Alvarez a vécu une période difficile, après avoir affiché son désir de changer d'air durant la Coupe du monde, mais il n'a finalement pas pu quitter l'Atlético de Madrid, le club ayant refusé de le vendre au Barcelone.

Au-delà du fait d'avoir dû accepter cette réalité, les premières semaines de la saison n'ont pas non plus été faciles pour l'attaquant argentin, en raison de certains problèmes physiques, qui ont rendu difficile le fait de retrouver le rythme de la compétition et de se sentir de nouveau à l'aise sur le terrain.

Alvarez n'a disputé que 173 minutes, au cours desquelles il n'a pas réussi à faire trembler les filets adverses, malgré une passe décisive, mais même les impressions qu'il a laissées n'ont pas été les meilleures, l'attaquant restant éloigné de son niveau habituel.



