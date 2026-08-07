En novembre 2022, le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a accordé une interview explosive au journaliste Piers Morgan, dans laquelle il a ouvert le feu sur son club de l'époque, Manchester United, ce qui a fini par aboutir à la résiliation de son contrat.

Parmi les principaux éléments qui ont irrité Ronaldo lors de cette interview figurait le mauvais état des installations du club anglais, ce qui l'a poussé à quitter l'ensemble de la « Premier League » et à entamer une aventure historique en Arabie saoudite, avec le club d'Al-Nassr.

Trois ans et demi après cette démarche, Ronaldo a retrouvé ce qu'il cherchait à Manchester United, mais cette fois-ci au sein du nouveau siège du rival traditionnel, Al-Hilal, dans la capitale saoudienne, Riyad.

Le club d'Al-Hilal a organisé, ce vendredi, une cérémonie d'inauguration du nouveau siège d'entraînement de l'équipe première, baptisé « Centre sportif d'Al-Majdiah », au sein de l'Université Princesse Nourah bint Abdulrahman à Riyad.

Le club saoudien a précisé que l'inauguration du Centre sportif d'Al-Majdiah vise à développer son infrastructure et à offrir un environnement professionnel complet, à même d'améliorer les performances des joueurs et de s'aligner sur les meilleures pratiques mondiales en matière de préparation et de récupération des sportifs.

Le nouveau centre s'étend sur une superficie de plus de 56 000 mètres carrés et comprend deux terrains en gazon, un centre complet de performance sportive ainsi que des installations spécialisées dédiées à la récupération.

Il comprend également une clinique médicale, des salles de réunion et de conférence, ainsi qu'un certain nombre d'installations annexes conçues pour offrir un environnement de travail professionnel qui soutient les aspects techniques, physiques et médicaux de l'équipe première, en plus d'un camp hôtelier, d'un siège administratif et d'un centre médiatique.

Le club saoudien a publié des photos du nouveau siège, révélant la présence d'une fresque murale portant tous les titres remportés par l'équipe première tout au long de son histoire, une autre rassemblant des images de ces sacres, ainsi qu'une piscine et une salle de fitness.

Al-Hilal a également dévoilé des technologies utilisées pour la première fois dans les clubs de football du Royaume, telles qu'une chambre à oxygène à haute pression, un tapis de course antigravité, un sauna traditionnel équipé de sel de l'Himalaya et la récupération par lumière rouge.

Le centre comprend aussi une salle d'entraînement « hypoxique », qui permet de simuler différentes altitudes et conditions climatiques en contrôlant le taux d'oxygène, les températures et les niveaux d'humidité, afin de mettre en œuvre divers programmes d'entraînement reproduisant des environnements et des climats différents.

L'équipe première d'Al-Hilal s'entraînera dans ce centre pour la première fois ce vendredi, à l'occasion de sa première séance dans la capitale saoudienne, Riyad, après son retour du stage à l'étranger en Autriche.

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal entamera la nouvelle saison vendredi prochain, lorsqu'il affrontera Al-Faisaly, lors de la première journée de la Roshn Pro League.