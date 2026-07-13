« Le point faible de l’Argentine »… Rooney surprend tout le monde en révélant la faille de Messi

Pour sa première demi-finale de Coupe du monde contre l’Angleterre, Wayne Rooney reconnaît que Lionel Messi possède une arme offensive redoutable, mais souligne son manque d’implication défensive, un point faible que les « Trois Lions » pourraient exploiter.

Pour les Three Lions, le rendez-vous d’Atlanta revêt plus qu’un simple affrontement en demi-finale contre l’Argentine, 24 ans après la dernière confrontation à ce stade de la compétition : le vrai défi se nomme Lionel Messi.

Bien qu’il ait marqué 125 buts en 205 sélections, le joueur de 39 ans n’a encore jamais croisé l’Angleterre avec l’équipe nationale A.

Il arrive en demi-finale en tête du classement des buteurs avec 8 réalisations, avant que sa série de 9 matchs consécutifs avec au moins un but ne soit interrompue par la Suisse en quarts. Même sans marquer, il a délivré deux passes décisives qui ont permis à l’Argentine de l’emporter.

Wayne Rooney, légende anglaise, estime que la clé pour le contenir réside dans la réduction des situations où il peut faire la différence.

« Messi peut constituer un point faible défensif pour l’Argentine car il ne revient pas en soutien, mais il décide des matchs en un instant », a déclaré Rooney à « BBC Sport ». « Ce qui le distingue, c’est sa capacité à prendre la bonne décision au moment crucial. Le marquer exige une concentration et une communication constantes. »

De son côté, l’Angleterre aborde la rencontre avec un moral au beau fixe après sa victoire contre la Norvège, grâce à un doublé de Jude Bellingham, qui lui ouvre les portes des demi-finales pour la première fois depuis 2018. L’Argentine, de son côté, a souffert avant de l’emporter 3-1 face à la Suisse grâce à un but de Julián Álvarez à la 112^e minute, puis au coup de grâce de Lautaro Martínez.

Mais l’ancien défenseur anglais Mika Richards rappelle que la simple présence de Messi suffit à bouleverser les équations. Il a confié à la BBC : « L’Angleterre est plus rapide, mais l’Argentine possède le génie Messi. Tout le monde joue pour lui. Il est impossible de le marquer, car il ne revient jamais défendre et s’infiltre dans des espaces inattendus. Sa perception de l’espace est époustouflante, son charisme unique. Il surgit toujours au bon moment. »