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Abdellah Ouazane a franchi un nouveau cap dans sa carrière internationale. Il a profité de sa participation avec la sélection marocaine aux éliminatoires de la CAN 2027 pour laisser sa première empreinte sous le maillot des Lions de l'Atlas, face au Niger, et inscrire son nom parmi les auteurs d'exploits précoces de l'histoire du football marocain.

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L'importance du but du joueur de l'Ajax ne tenait pas seulement au fait qu'il a fait la décision face au Niger. Elle tenait aussi à sa portée au regard de son âge et de son parcours en sélection, puisqu'il a intégré la liste des plus jeunes joueurs à avoir marqué en match international avec le Maroc.

Ouazane a inscrit le but de la victoire face au Niger (1-0), mardi soir, lors de la 4e journée des éliminatoires. Il a trouvé le chemin des filets à la 22e minute, au terme d'une combinaison avec Brahim Díaz. Ce but est intervenu lors de la première titularisation du jeune joueur avec l'équipe A. Il traduit la confiance que lui accorde le sélectionneur Mohamed Ouahbi, qui lui avait déjà offert sa première apparition internationale face au Gabon le 25 septembre 2026.

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Âgé de 17 ans et 306 jours au moment d'inscrire son premier but hier, Ouazane est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la sélection marocaine, selon la statistique publiée par le compte Stats du Foot, spécialisé dans les statistiques du football.

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Larbi Ahardane détient toujours le titre de plus jeune buteur de l'histoire de la sélection marocaine. Il avait marqué face à l'Égypte le 16 avril 1971, à l'âge de 16 ans et 314 jours. Ahardane reste ainsi en tête de la liste plus de 55 ans après son but contre les Pharaons lors des éliminatoires de la CAN 1972.

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Abdellah Ouazane avait déjà délivré une passe décisive lors du précédent Maroc-Niger, remporté 5-1 par les Lions. Le joueur de l'Ajax avait disputé les dernières minutes de cette rencontre avant d'offrir sa passe décisive, puis il a bénéficié d'une chance plus importante au match retour, qu'il a débuté dans le onze de départ.

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Ouazane a fait ses débuts internationaux avec l'équipe A le 25 septembre 2026, face au Gabon, lors d'une rencontre remportée 2-0 par le Maroc, au cours de laquelle il a joué 15 minutes. Il est ensuite apparu face au Niger lors du match aller, le 13 novembre, pour 7 minutes de jeu, avant de connaître sa première titularisation au match retour et de disputer 60 minutes, selon le relevé de ses apparitions publié dans la base de données du site FBref.

Ouazane faisait partie des stars qui ont mené le Maroc au titre de la Coupe d'Afrique des nations U17 en 2025. En club, il est lié à l'Ajax Amsterdam, avec lequel il a signé son premier contrat professionnel en août 2025, jusqu'en juin 2028. Le joueur a gravi les échelons au sein du centre de formation du club néerlandais depuis son arrivée en 2016, avant d'atteindre le Jong Ajax et de poursuivre sa progression vers l'équipe première, en s'appuyant sur ses qualités de créateur et sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs au milieu de terrain.

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