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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Le plus grand… Ronaldo établit un nouveau record historique en Coupe du monde

C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
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Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.

La star portugaise continue d'enchaîner les records lors d'une participation exceptionnelle à la Coupe du monde

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Coupe du monde en prenant part au match d’ouverture de son équipe face à la République démocratique du Congo lors de l’édition 2026.

L’entraîneur espagnol Roberto Martínez a logiquement aligné la star chevronnée d’entrée de jeu pour le match contre la République démocratique du Congo, disputé ce mercredi soir au stade NRG, lors de la première journée du groupe 11.

Selon les données d’Opta, il devient ainsi le joueur de champ le plus âgé à débuter un match dans l’histoire de la Coupe du monde.

Il foule la pelouse à 41 ans et 132 jours.

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Il devient par ailleurs le deuxième joueur de l’histoire à prendre part à six éditions différentes de la Coupe du monde, un exploit que Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, avait réalisé quelques heures plus tôt.

Il vise par ailleurs à devenir le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six éditions différentes, alors qu’il a déjà fait trembler les filets à huit reprises jusqu’à présent.

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