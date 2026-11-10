Dans un contexte de contraintes financières étouffantes, l'intelligence artificielle a placé entre les mains du directeur sportif Deco une liste de six défenseurs centraux pouvant être recrutés en janvier sans indemnité de transfert, afin de sauver la défense de Hansi Flick avant la phase décisive.

La priorité du Barça est un défenseur central en prêt jusqu'à la fin de la saison, d'autant plus que le plafond salarial disponible ne dépasse pas quatre millions d'euros, ce qui empêche tout investissement majeur sans la vente d'un joueur.

En tête de liste, selon "Sport", figure le Brésilien Vitor Reis, défenseur de Manchester City, qui maîtrise la relance et possède une expérience en Liga avec Gérone.

Le journal a souligné qu'un prêt de Reis (20 ans) pour six mois pourrait profiter à toutes les parties, mais qu'il manque d'expérience dans les matches décisifs.

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En deuxième position arrive Lucas Beraldo, du Paris Saint-Germain, qui joue du pied gauche, excelle dans la distribution du ballon et est habitué à défendre haut.

Le journal espagnol a indiqué que l'obstacle au transfert de Beraldo (22 ans) réside dans la nécessité de convaincre le Paris de le prêter à un concurrent européen direct.

Concernant la troisième proposition, il s'agit du défenseur d'Arsenal Piero Hincapié (24 ans), considéré comme le plus adapté au style de Flick, alliant vitesse et audace, pouvant évoluer comme axial et comme latéral gauche, mais son contrat avec les Gunners jusqu'en 2031 rend son prêt extrêmement difficile.

Le journal a décrit le défenseur de Chelsea Jorrel Hato (20 ans) comme tactiquement intelligent et doué pour lancer les offensives, soulignant par ailleurs que ses qualités conviennent parfaitement au Barça, mais Chelsea le considère comme un investissement de long terme.

La liste comprend également des opportunités contractuelles, dont la première est le défenseur de Milan Fikayo Tomori (28 ans), dont le contrat expire en juin 2027, ce qui pourrait ouvrir la porte à une négociation pour un prêt, d'autant plus que sa vitesse et son expérience internationale correspondent aux exigences de Flick.

La liste se conclut par le nom du défenseur de Manchester United Lisandro Martínez (28 ans), le plus expérimenté et le plus attractif des six, un véritable leader, qui joue du pied gauche et ressemble à Iñigo Martínez dans la construction du jeu, sachant par ailleurs que son contrat expire en 2027 avec une option de prolongation, mais son salaire et son historique de blessures figurent parmi les principaux obstacles.