Arda Güler commence à s'approcher d'un carrefour semblable à celui qu'ont connu deux des plus grandes stars du milieu de terrain du Real Madrid à deux époques différentes : Guti et Luka Modric.

Le talent que possède la star turque lui a valu l'admiration de tous, exactement comme cela avait été le cas pour Guti. Mais le véritable défi qui l'attend désormais est de passer d'un joueur brillant à un joueur sur lequel on peut compter dans les rendez-vous les plus difficiles, cette qualité qui a fait de Modric l'un des plus importants joueurs de l'histoire de la Maison Blanche, selon un rapport publié par le journal espagnol « AS ».

Tout le monde au sein du Real Madrid considère Güler comme un élément important, mais le joueur turc reste, dans le même temps, le maillon faible lorsque l'enjeu des matches augmente. Il a en effet terminé 7 matches qu'il avait débutés sur le banc des remplaçants, et n'a été titulaire que dans deux Clasicos sur 8, ainsi que dans 3 derbies sur 9.

Le consensus autour de son excellent niveau ces derniers temps l'avait propulsé dans le onze de départ face à l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano, son choix s'étant même fait au détriment de Diomande, la recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid.

Mais l'expulsion de Dean Huijsen a contraint José Mourinho à revoir rapidement ses calculs, ce qui a fait voler en éclats le plan de départ et a écarté Vinicius de la scène, Güler faisant lui aussi partie des joueurs affectés par ce changement. Sa sortie a néanmoins rappelé que sa valeur aux yeux du public reste supérieure à sa présence dans les grands matches.

Güler va-t-il rejouer l'histoire de Guti ?

Il est difficile d'ignorer les ressemblances entre Arda Güler et Guti, notamment dans la façon d'utiliser le pied gauche, dans la vision de jeu, dans la conduite de balle, dans les passes entre les lignes et dans la capacité à offrir des gestes techniques qui font ressentir au public la valeur du joueur.

Mais la ressemblance ne s'arrête pas au style ; elle a commencé à s'étendre au parcours de carrière lui-même, et c'est là que réside le problème.

Guti a inscrit 77 buts et délivré 97 passes décisives avec le Real Madrid, et il était l'un des joueurs les plus capables d'apporter du plaisir et de la créativité lorsque l'équipe avait besoin de solutions techniques. Pourtant, il n'obtenait pas toujours la confiance des entraîneurs dans les rendez-vous les plus importants.

Le milieu de terrain espagnol n'a en effet pas disputé la moindre minute des trois finales de Ligue des champions remportées par le Real Madrid, et il a également manqué toutes les participations de la sélection espagnole en Coupe du monde et en Championnat d'Europe.

Il a assisté depuis le banc des remplaçants à deux finales sur trois de la Coupe intercontinentale, tandis qu'il a perdu l'unique finale qu'il a disputée face à Boca Juniors. La situation s'est répétée en Supercoupe d'Europe, et il a regardé depuis l'extérieur du terrain la célèbre finale « du Centenaire », à quoi s'ajoute son absence lors de 6 des 10 matches décisifs des finales de la Supercoupe d'Espagne, à l'époque où la compétition se disputait sous forme de matches aller-retour.

Les chiffres de Güler inquiètent

Güler emprunte, ne serait-ce que partiellement, la même voie.

Il est vrai que la star turque a progressé dans la hiérarchie des choix depuis que Xabi Alonso a misé sur ses qualités comme l'une des alternatives importantes au milieu de terrain, et que Mourinho a également montré sa satisfaction quant à sa présence dans l'équipe, mais ses chiffres dans les grands matches continuent de poser des points d'interrogation.

Güler compte 19 buts et 28 passes décisives avec le Real Madrid, mais son entrée et sa sortie des calculs face à l'Atlético ont rouvert la vieille question : quand Arda Güler deviendra-t-il une option constante lorsque le match est en jeu ?

Alors qu'il a obtenu de nombreuses occasions de titularisation lors des matches les moins importants, sa présence a reculé dans les grands rendez-vous.

Depuis son apparition avec l'équipe première en 2023, Güler n'a débuté que deux Clasicos sur 8 et 3 derbies sur 9. Même sa nette progression sur le plan physique n'a pas totalement changé la donne, puisqu'il n'a disputé que 10 matches en entier sur les 119 auxquels il a pris part.

Modric, la voie que Güler doit regarder

Si Güler cherche un modèle différent, Luka Modric lui offre l'image susceptible de tout changer.

Le Croate a inscrit 43 buts et délivré 95 passes décisives sous le maillot du Real Madrid, et son chemin vers le sommet n'a pas été facile au début ; certaines voix avaient même émis des doutes sur son recrutement à son arrivée.

Mais Modric a par la suite réussi à transformer son talent en fiabilité et en présence constante dans les plus grands rendez-vous. Il a disputé l'intégralité des minutes de cinq finales de Ligue des champions, et ne s'est assis sur le banc des remplaçants que lors de la finale face au Borussia Dortmund.

Lors de six finales de Supercoupe d'Europe, de cinq finales de Coupe du monde des clubs, de la Coupe internationale, de quatre finales de Coupe du Roi et de huit finales de Supercoupe d'Espagne, son absence de certains matches était liée à la rotation, à une blessure ou à l'absence d'une préparation complète, et non à une mise à l'écart au moment décisif.

Modric conserve encore une mentalité compétitive exceptionnelle, ce qui s'est de nouveau manifesté lorsqu'il a quitté le terrain sous les applaudissements du public dans les dernières minutes face à Lecce, après avoir mené son équipe à une victoire 3-0, au moment même où Güler sortait de la rencontre face à l'Atlético en éprouvant de la frustration.

Au cours de leur carrière commune, Güler a eu l'occasion de jouer aux côtés de Modric lors de 43 matches, pour un total de 1479 minutes.

Aujourd'hui, le message semble clair pour la star turque : tu possèdes le talent qui rappelle Guti, mais tu dois apprendre de Modric comment transformer le talent en fiabilité, et comment être présent lorsque les matches représentent plus qu'une simple démonstration de qualités.

Si Arda Güler veut laisser un véritable héritage au Real Madrid, il ne suffira pas d'être un joueur brillant et agréable à regarder ; le vrai défi est de devenir un joueur sur lequel tout le monde peut compter lorsque vient l'instant qui ne tolère pas l'erreur.