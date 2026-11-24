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Jorthy Mokio sera indisponible pour l’Ajax pendant au moins quatre mois, rapporte Het Algemeen Dagblad mardi après-midi. Le milieu de terrain a été opéré d’une fracture du péroné.

Dimanche après-midi, alors qu’un match jusque-là plutôt tranquille touchait à sa fin, Mokio a été blessé. Le joueur de l’ADO Sekou Sylla s’est soudainement jeté sur le milieu de terrain de l’Ajax.

Mokio a dû recevoir des soins après l’intervention du joueur de l’ADO, puis quitter le terrain avec de l’aide. L’entraîneur Míchel Sánchez se faisait du souci pour son joueur.

« Il passera des examens aujourd’hui (dimanche, ndlr). Je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l’instant, mais ça ne semblait pas bon », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse après le match.

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Le scénario redouté s’est donc confirmé. Mokio a déjà été opéré du péroné et ne jouera pas pour l’Ajax pendant au moins quatre mois.

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Avant sa blessure, Mokio avait marqué dimanche pour le club d’Amsterdam. Sur une passe de Davy Klaassen, il avait conclu avec sang-froid pour porter le score à 2-0 en faveur de l’Ajax.

Le milieu de terrain congolais ne pourra donc rejouer pour le club d’Amsterdam qu’à la fin du mois de février. Une lourde perte.

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L’entraîneur Míchel retrouvera toutefois Julian Brandt et Sofyan Amrabat pour les prochains matches contre le FC Thoune et Feyenoord.

Le technicien espagnol peut également compter sur Davy Klaassen, Yves Bissouma, Oscar Gloukh, Mohamed Abdella et Rayane Bounida.