Le phénoménal Harry Kane a propulsé le Bayern Munich vers la victoire en DFB-Pokal grâce à un hattrick

Samedi soir, le Bayern Munich a conquéri la DFB-Pokal aux dépens du VfB Stuttgart. Dominé en première période, le « Rekordmeister » a finalement pris le large après la pause, portés par un Harry Kane décisif : 3-0.

Le champion en titre peinait à imposer son jeu et laissait même les Souabes se montrer les plus dangereux, sans toutefois concéder d’occasions franches. Maximilian Mittelstadt se signalait notamment par une frappe lointaine dangereuse.

L’équipe de Vincent Kompany a continué à souffrir en première période. Habituellement prolifique, le Rekordmeister ne s’est créé quasiment aucune occasion. Un tir repoussé de Kane et une frappe lointaine de Stanisic ont constitué les seules incursions notables des Bavarois, qui n’ont cadré que trois tentatives.

Au retour des vestiaires, le Bayern a toutefois pris le jeu à son compte et a immédiatement pesé sur la défense adverse. Harry Kane, opportuniste, a ouvert le score d’une tête sur un centre travaillé de Michael Olise, légèrement dévié : 1-0. Le verrou était brisé.

Les supporters bavarois ont immédiatement fait entendre leur joie, allumant de nombreux feux d’artifice ; l’épaisse fumée a même entraîné une brève interruption de la rencontre.

Après la reprise, le Bayern a manqué l’occasion de porter le score à 2-0 : Konrad Laimer, bien placé au rebond, a tiré au-dessus à bout portant. Stuttgart restait dans le match, mais perdait peu à peu pied.

À la 79^e minute, Kane a dissipé les derniers doutes en inscrivant son 60^e but de la saison. L’Anglais a d’abord expédié une frappe puissante de loin qui a heurté la barre transversale, avant de se démarquer avec intelligence et de conclure l’action suivante : 2-0.

Le malheur de Stuttgart s’est accentué peu après : une main dans la surface a offert à Kane un penalty, transformé avec sang-froid pour le 3-0.

Avec ce but, l’avant-centre porte son total à 61 réalisations cette saison, exercice au cours duquel il a également décroché deux trophées majeurs.