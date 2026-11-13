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L’avenir d’Alexis Mac Allister à Anfield suscite des interrogations après les révélations de son père sur l’état actuel des négociations contractuelles. Bien qu’il soit un pilier du milieu de terrain, l’international argentin n’a pas encore entamé de discussions officielles avec les dirigeants du club au sujet d’une prolongation.

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Les négociations contractuelles n’ont pas encore commencé à Anfield

Mac Allister reste un élément essentiel du milieu de terrain de Liverpool sous Andoni Iraola, mais une incertitude commence à peser sur son avenir à long terme dans le Merseyside. Le joueur de 27 ans, arrivé de Brighton en 2023, a joué un rôle clé dans l’équipe qui a remporté la Premier League lors de la saison 2024-2025.

Évoquant la situation actuelle, Carlos, le père d’Alexis Mac Allister, a indiqué que les récents changements sur le banc et au sein de la direction avaient contribué à l’absence d’avancées immédiates.

« Son contrat [celui d’Alexis Mac Allister] court encore pendant 20 mois ; le directeur sportif [de Liverpool] a changé, tout comme l’entraîneur. La situation est toujours à l’étude et il pourrait y avoir du nouveau avant la fin de l’année », a déclaré Carlos dans un entretien accordé à ESPN.

Des enjeux de taille pour le vainqueur argentin de la Coupe du monde

Le pedigree de Mac Allister n’est plus à démontrer : il s’est imposé comme un joueur clé de l’équipe d’Iraola cette saison. Il a été titulaire lors de chaque match de Premier League, inscrivant un but, et a également marqué à trois reprises en Ligue des champions.

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« Nous n’avons pas encore entamé les discussions pour une prolongation ; si tout se passe bien, il prolongera, sinon, ce n’est pas grave, il suivra son propre chemin comme tant d’autres. C’est un jeune joueur qui a remporté la Copa América et la Coupe du monde, a été finaliste de la dernière [Coupe du monde] et a été le joueur argentin qui a le plus couru pendant le tournoi. Il possède une multitude de records et de titres qui lui permettront de poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Quand on joue pour Liverpool et qu’on veut rester au même niveau, on sait qu’il n’y a que six ou sept équipes au monde où l’on pourrait jouer », a ajouté Carlos.

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Rester en Europe demeure la priorité

Malgré l’attrait d’un retour en Amérique du Sud, Carlos Mac Allister a affirmé sans équivoque que l’avenir immédiat de son fils se situait dans le football européen. Depuis son arrivée au club, le milieu de terrain a disputé 166 matches avec Liverpool, inscrit 24 buts et délivré 21 passes décisives.

« Je ne pense pas qu’un club argentin, aujourd’hui, estime qu’Alexis [Mac Allister], Enzo Fernandez ou Julian Alvarez pourraient jouer dans le championnat argentin l’année prochaine. Il [Alexis] sait que son avenir est encore en Europe ; il vient d’avoir 27 ans », a-t-il précisé.

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Les ambitions de Liverpool restent au centre des préoccupations

Alors que la question du contrat reste en suspens, l’entourage de Mac Allister tient à préserver une relation professionnelle avec Liverpool, actuellement quatrième de Premier League et huitième au classement de la Ligue des champions. Liverpool reprendra la compétition après la trêve internationale avec un choc très attendu contre son rival Manchester United à Anfield.

« Aujourd’hui, nous ne parlons que de Liverpool et nous nous concentrons uniquement sur ce club. C’est une question de respect envers le club et les supporters de Liverpool. On ne peut pas être dans un club et parler des autres. Quand on est dans un club, il faut lui témoigner le respect et lui accorder l’importance qu’il mérite. Aujourd’hui, nous parlons de Liverpool, qui est l’un des plus grands clubs du monde, mais quel que soit le club, on ne peut pas manquer de respect à celui qui vous a recruté, s’est intéressé à vous et a consenti un investissement financier très important. Nous parlons toujours de Liverpool, de la passion de représenter le club, du rêve de remporter des titres, et c’est tout », a conclu Carlos.