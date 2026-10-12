Le père de la star d'Arsenal répond aux rumeurs du Real Madrid

Le père de Mikel Merino, la star d'Arsenal, a démenti les rumeurs liant le milieu de terrain au Real Madrid, assurant que son fils est toujours heureux chez les Gunners.

L'international espagnol de 30 ans a quitté la Real Sociedad pour rejoindre Arsenal lors d'un transfert estimé à 31,6 millions de livres sterling, après avoir remporté le Championnat d'Europe avec la sélection espagnole en 2024.

Durant cette période, Merino a disputé 86 matches toutes compétitions confondues avec Arsenal, inscrivant 16 buts et délivrant 8 passes décisives sous la direction de son compatriote Mikel Arteta.

Merino s'est imposé comme un membre inestimable du vestiaire d'Arsenal au cours de ses deux premières années dans le nord de Londres, et sa capacité à occuper ponctuellement le poste d'avant-centre s'est révélée être un atout extrêmement utile.

Toutefois, la concurrence féroce aux différents postes signifie que Merino a dû se contenter d'un rôle secondaire à l'Emirates Stadium, le vainqueur de la Coupe du monde 2026 n'ayant débuté aucune rencontre de Premier League cette saison.

Cela a donné lieu à certaines spéculations selon lesquelles Merino pourrait être ouvert à de nouveaux défis loin d'Arsenal, dans un club susceptible de lui garantir davantage de temps de jeu.

L'intérêt du Real Madrid pour Merino avait déjà été évoqué avant son arrivée à Arsenal il y a deux ans, et des informations venues d'Espagne cette semaine indiquent que le géant de la Liga pourrait revenir à la charge pour tenter de recruter l'ancien joueur de la Real Sociedad.

Mais le père de Merino, invité de l'émission « Goles con Parado », a tenu à mettre un terme aux rumeurs selon lesquelles son fils serait devenu mécontent de son rôle secondaire à Arsenal.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles le Real Madrid n'avait pas fourni d'efforts concertés pour recruter son fils avant qu'Arsenal n'obtienne ses services, il a répondu, selon les propos rapportés par le journal anglais « Metro » : « Eh bien, écoutez, il ne s'agit pas seulement du Real Madrid. »

Et d'ajouter : « Il joue à Arsenal, il a remporté la Premier League, il a atteint la finale de la Ligue des champions et il a atteint les demi-finales de la Ligue des champions l'année dernière. »

Il a poursuivi : « Il fait partie d'une équipe de classe mondiale, donc c'est un joueur de classe mondiale. »

Interrogé sur la possibilité d'un retour de Merino en Liga à l'avenir, il a répondu : « Eh bien, il est aujourd'hui dans un club qui joue tous les titres. C'est ce qu'il voulait lorsqu'il a quitté la Real Sociedad. »



